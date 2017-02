Drei Männer des Diebstahls bezichtigt

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Mehrer Fahrräder wurden am Donnerstag wurden im Bereich der Fontanestraße und der Stadtsporthalle gestohlen. Nach einem Zeugenhinweis wurde am Freitag in einem Hennigsdorfer Keller ein weißes Mountainbike gefunden. Zudem wurde ein 17-Jähriger ermittelt, der mit dem Fahrrad gefahren sein soll.Außerdem wurde bekannt, dass sich im Keller eines 26-jährigen Hennigsdorfers mehrere gestohlene Räder befinden sollen. An dessen Wohnanschrift wurde ein weiteres Fahrrad aufgefunden. Auch in der Wohnung eines 24-Jährigen wurde eines der gestohlenen Fahrräder sichergestellt. Alle drei Männer sollen zum Diebstahl ausgesagt haben. Die Kriminalpolizei setzt die Ermittlungen fort.