Hundehaufen ärgern die Liebenberger

Liebenberg (GZ) Es gibt Sachen, da kann jeder eigentlich nur den Kopf schütteln. Eine solche ist für viele Liebenberger, insbesondere für die mit kleinen Kindern, dass Hundebesitzer das kleine Areal als Auslaufgebiete für ihre Tiere nutzen. Dabei stört es die Eltern nicht einmal so sehr, dass die Tiere auf den Platz gelassen werden. Viel ekliger sind für sie die Hinterlassenschaften der Vierbeiner auf dem Rasen oder im Spielsand. Deshalb fragten Eltern in der jüngsten Ortsbeiratssitzung nach, ob eine Einzäunung des Areals möglich sei. "Grundsätzlich ja", so die Antwort von Hartmut Kreutzmann als Chef des Ortsbeirates und von Manfred Telm, Leiter des Bauamtes der Gemeinde Löwenberger Land. Doch sei das die schlechteste aller Varianten. Telm schlug vor, es vorab doch noch einmal mit gut sichtbar aufgestellten Hinweisschildern zu versuchen. Ob eine Tütenstation helfen könne, bezweifelten beide. Schließlich sei das Problem oft nicht, dass die Hundebesitzer keine Tüten bei sich hätten, sondern dass sie einfach nicht bereit seien, die Hundehaufen aufzunehmen. "Sprechen Sie ruhig die Leute auch an, wenn Sie so etwas beobachten. Manchmal hilft eine Ermahnung und die Bitte um Verständnis mehr als angedrohte Strafen", ergänzte Kreutzmann.