Gartz im Ausnahmezustand

Gartz (MOZ) Mit "Helau!" zogen Gartzer Narren am Rosenmontag durch ihre Stadt. Sie und das Publikum am Straßenrand bewiesen, wo das wahre Karnevalsherz der Uckermark schlägt. Bunte Wagen der Gartzer Carnevals Gesellschaft und von Gewerbetreibenden verbreiteten gute Laune.

Narren und Schaulustige haben am Rosenmontag den Verkehr in Gartz gestoppt. Für eine dreiviertel Stunde ging gar nichts mehr. Nur geschmückte Wagen hatten Vorfahrt. Das Blaulicht und die blau-weißen Fahrzeuge vom Polizeischutz leuchteten in den Traditionsfarben der Gartzer Carnevals Gesellschaft GCG. Ihrem Ruf der guten Laune waren zum 48. Mal wieder Firmen und Gewerbetreibende gefolgt.

Die halbe Region war vertreten und grüßte unter anderem aus Tantow, Staffelde, Mescherin und vom Theater Senfkorn in Hohenselchow. Überall selbstgemachte Sprüche an den Wagen. Kleine Kostprobe: "Entenkot und Rindermist, wir nehmen es so wie es ist" oder "Von der Stadt brauchen wir 'nen Schatz für einen dringenden Kunstrasenplatz".

Ein Hausfrauenquartett in Kittelschürze schunkelte auf dem Wagen von AMF-Langkabel. "Wir sind die Luder vom Stammtischbruder", verkündeten sie und Diana Langkabel erklärte: "Stammtischbruder beim Gartzer Karneval ist Udo Fatke. Ihn haben wir bei den diesjährigen Veranstaltungen vermisst. Ist er jetzt in Rente oder was?" Die Frauen hatten drei Riesentaschen voller Süßigkeiten, die sie in die Menge am Straßenrand warfen.

Auch die Gartzer Firma Pahl, Mietwagenbetrieb, war mit dabei. Heike Pahl sagte, warum: "Weil es Tradition ist und man die aufrecht erhalten muss. Wir machen seit fünf Jahren mit und sind heute extra um 5 Uhr aufgestanden, um 500 Pfannkuchen und 200 Muffins für die Zaungäste zu backen."

Zum dritten Mal mit dabei war ein selbst gestalteter Wagen des Amtes Gartz. Verwaltungsmitarbeiter, darunter Amtsdirektor Frank Gotzmann, hatten in diesem Jahr die im Amtsgebäude ausgesetzte Ratte heiter-kritisch beleuchtet. Fröhlichkeit verbreiteten auch neun Mädchen von der Prinzengarde der GCG. Susanne Rummler, Lisa Köhnke und Patricia Hübner tanzten mit ihren Freundinnen auf dem Straßenasphalt. Susanne erzählte: "Es ist wunderbar für uns, hier dabei zu sein. Das ist Hobby, Tanzen, Musik, Abwechslung - und einfach gute Laune."

Die Tradition der Gartzer Carnevals Gesellschaft reicht bis in das Jahr 1969 zurück. Seitdem sind übermütige Sausen und pünktliche Rathausstürme zum 11. 11. ein Hauptmerkmal der GCG. Bei ihr werden die Feste gefeiert wie sie fallen, Rosenmontag also an einem Montag und Fastnacht immer am Donnerstag davor. Der Gartzer Elferrat und seine Verbündeten haben es geschafft, dass die kleine Stadt Gartz als Karnevalshochburg in der Uckermark gilt. Die Partys haben einen guten Ruf und haben sogar mehrere brandenburgische Ministerpräsidenten zum Mitfeiern in die Provinz gelockt.

Mit dem gestrigen Rosenmontag ist für die Gartzer Carnevals Gesellschaft eine anstrengende, aber schöne Session zu Ende gegangen. Sieben Veranstaltungen haben die Vereinsmitglieder vorbereitet. Dazu gehörten der Seniorenfasching ebenso wie der Kinderfasching, mehrere Abendveranstaltungen und die legendäre Weiberfastnacht.

Gerade für die Frauen laufen die Herren der GCG immer zu besonderer Hochform auf. Beim Männerballett am vergangenen Donnerstag brodelte der Kanonenschuppen, als sehr viel nackte und behaarte Haut zu sehen war.

Der Kanonschuppen ist das traditionelle Partylokal der GCG und war auch am Rosenmontag der Endpunkt des Umzuges durch die Straßen der Stadt. Nun schlummern die Narren. Doch pünktlich am 11. 11. stürmen sie erneut das Gartzer Rathaus und übernehmen die Regentschaft. Bis dahin Helau!