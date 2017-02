Fünf Verletzte bei drei Unfällen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Gleich dreimal krachte es am Montagvormittag auf den Straßen der Region. Innerhalb von zwei Stunden mussten Polizei und Rettungsdienst zu Unfällen in Alt Golm, Fürstenwalde und bei Neuendorf im Sande ausrücken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555597/

Schrotthaufen: Ein Polizist begutachtet an der Unfallstelle auf der Straße zwischen Fürstenwalde und Neuendorf im Sande den Schaden am Fahrzeug.

Schrotthaufen: Ein Polizist begutachtet an der Unfallstelle auf der Straße zwischen Fürstenwalde und Neuendorf im Sande den Schaden am Fahrzeug. © MOZ

Der erste Unfall ereignete sich um 9.15 Uhr in Fürstenwalde Nord. Die Fahrerin eines VW Golf kam mit ihrem Auto aus dem Julius-Pintsch-Ring und wollte in die vorfahrtsberechtigte Trebuser Straße abbiegen. Am Stop-Schild übersah sie einen Radfahrer, welcher ordnungsgemäß den Radweg an der Trebuser Straße in Richtung Bahnhof befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

45 Minuten später kam es auf der Straße bei Alt Golm zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW Passat und ein Citroen Picasso stießen dabei zusammen. Nach Information der Polizei, missachteten die Fahrzeugführer das Rechtsfahrgebot, so dass sie in einer Kurve nicht mehr ausweichen konnten und aufeinander prallten. Beide Fahrer hatten Glück, wurden nur leicht verletzt und vor Ort von Sanitätern behandelt. Ihre Fahrzeuge allerdings mussten abgeschleppt werden: geschätzter Schaden 30 000 Euro. Die B168 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten kurze Zeit voll gesperrt werden.

Der dritte Unfall passierte zwischen Fürstenwalde und Neuendorf im Sande. Kurz vor 11 Uhr kam eine dunkelroter VW aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab, streifte danach einen Straßenbaum und beendete die Fahrt im gegenüberliegenden Straßengraben. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden verletzt.