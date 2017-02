Mittler zwischen Migrantenfamilien, Kita und Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bei der Zertifikatübergabe am Montag war die Erleichterung groß. Ein Jahr lang haben sich Anna Niemcayk und Liudmyla Vidler gemeinsam mit zehn anderen zu Interkulturellen Begleitern in Familien, Kitas und Schulen ausbilden lassen. Jetzt helfen sie mit dieser Qualifizierung dabei, die Kinder von Flüchtlingsfamilien in den städtischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen unterzubringen, bei Behördenangelegenheiten und rechtlichen Fragen zur Seite zu stehen.

Russisch-Muttersprachlerin Liudmyla Vidler berät zweimal in der Woche vor allem Flüchtlinge aus Tschetschenien. "Die Weiterbildung hat mir dabei geholfen, die Stelle als Sozialarbeiterin bei der Caritas in Storkow zu finden", sagt sie. Andere Teilnehmer, die sich alle vier Wochen durch Kommunikationsstrategien und das deutsche Bildungssystem geackert haben, sind bereits als Sprachmittler und Dolmetscher am Trainings- und Schulungszentrum in Fürstenwalde tätig. "Doch nicht alle", sagt Dominik Ringler, "konnten bisher beruflich Fuß fassen." Ringler ist für die Stiftung "Ein Quadratkilometer Bildung" tätig, die in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße die Pädagogische Werkstatt betreibt und eine Initiative der Regionalen Arbeitsstellen Brandenburg, des Vereins für Jugendhilfe und Sozialarbeit, der F.C. Flick und Freudenberg Stiftung sowie der Stadt ist.