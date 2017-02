Filmabend über Deutsche aus Rumänien

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Im Rahmen der "Grenzgänge"-Reihe wird am Donnerstag im Bad Saarower Scharwenka-Kulturforum ein Film über Deutschstämmige aus Rumänien gezeigt. "Ein Pass für Deutschland" von Razvan Georgescu läuft ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt zwei Euro. Der Film dokumentiert, wie zwischen 1968 und 1989 mehr als 240000 Menschen aus dem südosteuropäischen Staat freigekauft wurden, "einer der größten Bevölkerungstransfers während des Kalten Krieges", wie es in der Ankündigung heißt. Der Autor lebt seit 1990 in Deutschland und arbeitete bereits für die ARD, Arte und die britische BBC.