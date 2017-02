Bohrturm wird bestiegen

artikel-ansicht/dg/0/

Krugau (MOZ) Am Sonnabend gewährt die Firma Central European Petroleum (CEP), die am Schwielochsee und auf dem Gebiet der Gemeinde Märkische Heide Erdöl aufsucht, Einblicke in die aktuelle Ablenkungsbohrung. Zwischen 10 und 15 Uhr werden Führungen auf dem Bohrplatz organisiert. Interessierte werden gebeten, sich in Krugau am CEP-Informationsbüro in der Krugauer Dorfstraße 21 einzufinden. Fahrzeuge sollen hinter der Feuerwehr an der Straße in Richtung Klärwerk geparkt werden. Das Parken oder Anmelden am Bohrplatz ist nicht möglich. Besuchergruppen werden mit dem Bus zum Bohrplatz gefahren. Festes Schuhwerk ist erforderlich.