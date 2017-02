Zusatzführung wegen großer Nachfrage

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Die Wanderung "Unterwegs in Wolfs Revier" am 11. März ist ausgebucht. Darüber informiert die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Wegen des enormen Interesses wurde ein Zusatztermin eingerichtet. So wird die Veranstaltung am 12. März wiederholt. "Wir erkunden und lernen über den faszinierenden Lebensraum der Wölfe auf den Flächen der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg und entdecken mit etwas Glück die eine oder andere Spur des Canis Lupus", so die Stiftung. Sophie Büchner und Julien Bota, ehrenamtliche Wolfsexperten, werden die Führung leiten. Treffpunkt ist um 12 Uhr der Parkplatz am Sukzessionspark Lieberoser Heide (an der B 168 zwischen Lieberose und Peitz). Die Wanderung dauert etwa vier Stunden, der Teilnehmerbeitrag beträgt sieben Euro. Aufgrund der Teilnehmerbegrenzung ist eine Anmeldung erforderlich.