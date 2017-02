Oberförsterei will mehr Tiere erlegen

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Der Wildbestand soll in unserer Region deutlich verringert werden. Roland Müller von der Landeswaldoberförsterei Müllrose will seine Forderung gemeinsam mit Jäger und Hegegemeinschaften umsetzen. Heute Abend wird man dazu in Beeskow beraten.

Jenseits aller romantischen Vorstellungen geht es bei der täglichen Arbeit der Förster um viel Statistik und Mathematik. In sechs von zehn Revieren der Landeswaldoberförsterei gebe es zu viel Rotwild, dort tummeln sich auf 100 Hektar etwa vier bis sechs Stück, Ziel seien aber zwei Exemplare, erläuterte Roland Müller. Der Leiter der Landeswaldoberförsterei argumentiert, dass eine natürliche Verjüngung des Baumbestandes kaum noch möglich sei, da Reh und Hirsch alles auffuttern, was sie bekommen können. Um den jungen Bäumen eine Chance zu geben, gebe es nur eine Perspektive: Der Wildbestand muss verringert werden.

Am Freitag habe er mit der Hegegemeinschaft Glieningmoor gesprochen, heute will er mit der Runde in Beeskow über die Pläne fürs kommende Jagdjahr, das stets am 1. April beginnt und am 31. März endet, beraten. Denn: "Unser Ziel bei den Abschusszahlen ist nicht ganz erreicht worden, es ist sicher mehr als im Jagdjahr 2015/2016, aber weniger als im Plan angegeben", sagte Roland Müller. So lautete beispielsweise 2015/2016 für die Jagdbezirke Rauen, Neubrück, Kaisermühl, Junkerfeld, Berkenbrück, Bunterschütz, Schlaubetal, Planheide und Trebitz die Planzahl beim erlegten Rehwild 568 Stück, die Ist-Zahl aber betrug 685. Beim Schwarzwild ging man im Plan von 440 getöteten Wildschweinen aus, geschossen wurden 403 Stück.

Im Zeitraum 2016/2017 lautete für diese Reviere die Planzahl beim Rehwild 767 Stück, die Ist-Zahl beträgt im Februar 2017 673. Beim Schwarzwild kann man den Plan fast punktgenau erfüllen, die Vorgabe lautete 494 Wildschweine, geschossen wurden 495 Tiere.

Nun kann die Oberförsterei ihr Konzept nicht alleine umsetzen - sie braucht dazu die Jäger. Daher will man heute in Beeskow beraten. "Dies ist jetzt eine erweiterte Vorstandssitzung", sagte Dr. Bernd Hübner. Ein wichtiges Thema sei dabei die Vorbereitung des Jagdjahres 2017/2028. Die eigentliche Entscheidung werde die Vollversammlung der Hegegemeinschaft in ihrer Sitzung am 24. März treffen. Grundsätzlich sei man "bestrebt" den Rotwildbestand zu verringern, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Beeskower Hegegemeinschaft, dies müsse aber mit einem "vernünftigen Aufwand" erfolgen. Laut Plan wollte man im Gebiet der Hegegemeinschaft im Jagdjahr 2016/17 mehr als 900 Stück Rotwild erlegen, der Ist-Stand lautet aktuell 622 Tiere.

Dabei wird in Jäger-Kreisen und Pächtervereinigungen darauf verwiesen, dass die Wölfe sich ein Reh oder ein Mufflon holen. In einigen Revieren, in denen die Raubtiere aktiv sind, trifft man kaum noch Rotwild an, da diese in benachbarte Areale ausgewichen seien. Auch bei der Vollversammlung der Hegegemeinschaft Beeskow wurde im März 2016 auf den Wolf verwiesen, im Protokoll wurde zum Bestand festgehalten: "Trotz der hohen Abschusszahlen der letzten Jahre ist der Rotwildbestand noch zu hoch. Es ist eine weitere intensive Bejagung nötig entsprechend unseren Vorgaben, um die nach wie vor intakte Alterstruktur zu erhalten."

Allerdings ist die Haltung der Landeswaldoberförsterei bei Jägern nicht unumstritten, allerdings wollen viele ihre Kritik nicht öffentlich äußern; eine der wenigen Ausnahmen ist hier der Müllroser Reno Hölzke. Er ist Jäger und Vorstandsmitglied der Hegegemeinschaft Beeskow.Ende 2016 hatte er zu dem Konzept der erhöhten Abschusszahlen erklärt: "Ich halte diesen Plan für den falschen Ansatz."

Er begründete seinen Einspruch damit, dass man den von den Förstern geforderten Schutz der jungen Bäume auch anders realisieren könne - nämlich durch Zäune. Er argumentierte: "Es geht einzig und allein um Kostensenkung im Staatswald. Kulturneubegrünungen kosten Geld."Man brauche beispielsweise für Eichen "einen Förster, welcher die Jungbäume nach einigen Jahren Erziehung zum geraden Stämmchen in die große Wald-Gemeinschaft entlässt." Der Forstverwaltung konzentriere sich auf die Finanzen: "Ja, das Geld für Personal, Zaun, Pflege, Pflanzenschutz und so weiter soll eingespart werden und alle Tiere, die an der Eiche verbeißen könnten, vorher abgeschossen werden."