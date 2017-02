Hauptunfallursache Wild

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gefahr, dass man auf den Straßen rund um Eisenhüttenstadt mit seinem Auto mit einem Reh oder Wildschwein kollidiert, ist relativ hoch. 617 Wildunfälle hat die Polizei im vergangenen Jahr zwischen Ratzdorf und Beeskow - das Polizeirevier Eisenhüttenstadt umfasst die Städte Eisenhüttenstadt, Beeskow, Friedland sowie die Ämter um Eisenhüttenstadt - registriert. Wobei die Polizei immer wieder betont: Es gibt in dem Sinn keinen Schwerpunkte. Betroffen sind alle Straßen vor allem in waldigen Lagen oder auf Strecken, wo Wälder in freie Felder übergehen.

Gegenüber 2015 ist sogar noch einmal eine Zunahme um 55 Fälle zu verzeichnen. Fast jeder zweite Wildunfall der sich im Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt ereignet (insgesamt 1341), wird im Polizeirevier Eisenhüttenstadt aufgenommen. Dabei handelt es sich nur um Vorfälle, die tatsächlich auch der Polizei gemeldet werden. Glücklicherweise bleibt es bei diesen Kollisionen meist beim Blechschaden, neun Verletzte wurden registriert, einer mehr als 2015.

Da ist es kein Wunder, dass die Polizei in der Auswertung der Unfallzahlen des vergangenen Jahres vor allem mehr das Augenmerk auf Fälle legt, die sich wegen überhöhter Geschwindigkeit ereignet haben. Von der Zahl her scheinen sie eher klein zu sein: 61 Geschwindigkeitsunfälle verzeichnet die Statistik für das Polizeirevier Eisenhüttenstadt, das sind gerade einmal gut drei Prozent der insgesamt 1985 Unfälle. Allerdings kommt es meistens zu Verletzten, allein 30 im vergangenen Jahr. Da in diesem Unfallbereich die Zahlen im gesamten Bereich der Polizeiinspektion gestiegen sind, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn auch die Zahl der Geschwindigkeitskontrollen steigen wird.

Dass überhöhte Geschwindigkeit im schlimmsten Fall tödlich enden kann, macht Bernd Böttcher, Pressesprecher der Polizeiinspektion an einem Beispiel deutlich: "Ein Kradfahrer befuhr mit seiner Yamaha die B 112 zwischen dem Abzweig Brieskow- Finkenheerd in Fahrtrichtung Lossow. In Höhe des genannten Abzweiges kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mehrmals gegen die Schutzplanke. Anschließend flog der Fahrer nach rechts über die Schutzplanke, das Krad kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle."

Auch wenn Radfahrer an Unfällen beteiligt sind, ist davon auszugehen, dass Verletzte oder sogar Tote zu beklagen sind. Im vergangenen Jahr sind die Zahlen mit Radfahrerbeteiligung um sieben auf 72 gestiegen. Wie schon 2015 verstarb ein Radfahrer nach einem Unfall.

Da Senioren nicht selten in Unfälle verwickelt sind - immerhin stellen sie eine sehr starke Altersgruppe in der Region - reagiert die Polizei mit Präventionsangeboten, zum Beispiel mit Fahrtraining für über 64-Jährige. 2016 haben sich im Revierbereich 459 Unfälle ereignet, an denen Senioren beteiligt waren, das waren 29 Fälle mehr als ein Jahr zuvor. Der Revierbereich Eisenhüttenstadt ist da, was den Trend anlangt, innerhalb der Polizeiinspektion keine Ausnahme. Zwei Senioren kamen im Bereich Eisenhüttenstadt bei Verkehrsunfällen ums Leben.Wobei auch Heranwachsende (17 bis 21 Jahre) vermehrt wieder in Unfälle verwickelt sind (109, 17 mehr als 2015).

Im Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt haben sich 2016 1985 Unfälle eignet mit 188 Verletzten und drei Toten. Sowohl die Zahl der Verletzten als auch die der Toten - da sogar um die Hälfte - sind rückläufig. Im Bereich der Polizeiinspektion wurden mehr Unfälle registriert (um 217 auf 7258), auch mehr Verletzte (894 statt 839) aber weniger Tote (elf statt 17).