Schimmelbefall wurde beseitigt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Weil offensichtlich nicht ausreichend gelüftet wurde, ist es im neuen Familienhaus auf dem Gelände der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in der Poststraße in einigen Zimmern zu Schimmelbefall gekommen. "Bereits Ende 2016 wurde das in einigen Zimmern des Hauses festgestellt", bestätigte Wolfgang Brandt, stellvertretender Pressesprecher des Innenministeriums der MOZ.