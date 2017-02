Ausnahmen beim Parken für Pflegedienst

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen haben in der Regel zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine Ausnahmegenehmigung von bestimmten Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zum Parken": Das stellte die Stadtverwaltung nach Beschwerden im Internet-Portal "maerker" klar. Die Beschwerde bezog sich auf die Holzwolle, da dort Eingänge von Häusern zugeparkt würden. "Im Notfall kommt dann dort kein Rettungswagen oder die Feuerwehr durch, da die Straße sehr eng ist", lautet die Befürchtung. Wobei die Stadtverwaltung einschränkt: Die Ausnahmegenehmigung richte sich nach den Erfordernissen der Pflege. Vor allem wird klargestellt: "Das Parken im öffentlichen Verkehrsraum hat dabei so zu erfolgen, dass eine Behinderung ausgeschlossen ist." Im Rahmen der allgemeinen Kontrollen des ruhenden Verkehrs, die nicht flächendeckend sind, achten die Ordnungsamtsmitarbeiter darauf, dass die Straßenverkehrsordnung eingehalten wird. Das gelte auch für mögliche Ausnahmegenehmigungen, so die Stadtverwaltung.