Mühevoller Favoritensieg

Calau (MOZ) Die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland haben mit einem 31:27 (13:14) beim Vorletzten HV Calau ihren dritten Rang in der Verbandsliga Süd gefestigt. Den Sieg stellte der Favorit erst in der Schlussphase sicher.

Nach der Heimniederlage gegen den Spitzenreiter HC Bad Liebenwerda mussten die Männer der HSG Schlaubetal-Odervorland zum Tabellenvorletzten HV Calau antreten. An sich eine klare Favoritenstellung für das HSG- Team als Tabellendritter. Jedoch nicht für HSG-Coach Michael Stalla, der in diesem Spiel mit Marc Eschenbach, Daniel Heine, Luca Steffen und Frank Firniß gleich auf vier Stammspieler verzichten musste und seine Mannschaft auch psychologisch gesehen nicht unbedingt im Vorteil sah. "Meist ist es ja so, dass man als Spieler einer Niederlage in einem Spitzenspiel mehr nachtrauert, wenn man durchaus die Möglichkeit hatte, diese Partie auch gewinnen zu können. So war es auch gegen Bad Liebenwerda, als wir gleich sechsmal freistehend Chancen nicht genutzt haben. Das willst du dann im nächsten Spiel unbedingt besser machen, was aber oft nicht zur nötigen Lockerheit führt."

Und genauso sollte es dann auch in diesem Spiel kommen. Die Gastgeber gingen mit 2:0, 4:2 und 5:2 in Führung, nachdem die Schlaubetaler noch unsortiert wirkten und im Angriff zu schnell und unpräzise den Torerfolg gesucht hatten. Nach dem dritten Treffer der HSG kamen die Gäste dann besser in die Partie. Bis zur 13. Minute glich der Tabellendritte zum 6:6 aus. Danach verlief das Spiel bis zum 8:8 ausgeglichen. Die Schlaubetaler führten 9:8 und behaupteten den Vorsprung bis zur 27. Minute (13:11).

Die Endphase der ersten Halbzeit gehörte dann jedoch wieder dem Gastgeber. Zur Pause lag er mit 14:13 vorn.

Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel zunächst völlig ausgeglichen. Die Schlaubetaler glichen zum 14:14 aus und die Gastgeber erzielten im nächsten Angriff den Führungstreffer. So ging das Ganze bis zum 21:21. Dann konnten die Gäste zwei Fehler der Calauer nutzen, um sich auf 23:21 etwas abzusetzen. Danach folgte die stärkste Phase des Tabellendritten. Nachdem die Gastgeber den 22. Treffer erzielt hatten, gelangen den Gästen bis zum 22:28 fünf Treffer in Folge. Doch damit war dieses Spiel noch längst nicht entschieden. Eine Zeitstrafe gegen die Gäste nutzte Calau, um ebenfalls fünf Treffer in Folge zu erzielen. Damit stand es zwei Minuten vor dem Abpfiff nur noch 27:28. Die Endphase gehörte dann jedoch wieder den Schlaubetalern, die mit drei Toren in Folge den 31:27-Endstand herstellten. HSG-Trainer Michael Stalla: "Es war ein Sieg der Moral."