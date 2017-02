Kurz am Wunder gearbeitet

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Handballerinnen des HC Angermünde sind in der Ostsee-Spree-Oberliga auch in ihrem fünftem Spiel im Jahr 2017 ohne Punktgewinn geblieben. Das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin Reinickendorf verloren sie am Ende deutlich mit 18:28.

Manche Dinge sind schnell erklärt, so aus HCA-Sicht auch diese Partie: 25 beherzte Minuten und eine unterirdische Torwurfquote reichen in der vierten Liga einfach nicht aus, um am Ende das Spielfeld als Sieger zu verlassen - eine Weisheit, die sich nun für die Angermünderinnen bereits zum fünften Mal in Folge gleicht. Mit nur 18 eigenen Toren gelang es wieder nicht, den Knoten im Angriff zum Platzen zu bringen!

Einiges Rätselraten stellte sich bei den gut 150 Zuschauern in der Mehrzweckhalle ein, nachdem sie zunächst einen fast perfekten Gastgeber-Start gegen die "Füchse" miterleben durften. Die ersten zehn Minuten arbeitete der HCA beweglich in der Abwehr, erspielte sich Konterchancen und kam, wenn auch etwas zögerlich, zu Torerfolgen. Warum zögerlich? Bereits bei den ersten drei Angriffen zeigte sich das Hauptproblem in diesen Wochen: Zu viele klare Möglichkeiten blieben ungenutzt - so wurde die Chance vergeben, sich von Beginn an Selbstvertrauen für die weiteren Abschlüsse zu holen.

Sicherlich stand den Angermünderinnen auch eine starke Berliner Keeperin gegenüber, die eigenen Abschlüsse erfolgten in der Regel jedoch oft zu unplatziert oder zu überhastet.

Ab der zwölften Minute drehten die Gäste richtig auf. Eins, zwei junge Spielerinnen, die bereits auch ihren Dienst im "Füchse"-Drittligateam verse-hen, waren einfach eine Klasse für sich. Immer wieder schlug es nach starken Einzelaktionen im HCA-Kasten ein. Neben der bereits erwähnten Torwurfquote musste sich die Mannschaft um das Trainerteam Cavalier/Reinicke in dieser Phase auch vorwerfen lassen, dass einige Gegentore viel zu einfach zugelassen wurden. Demzufolge ging es mit einem durchaus deprimierenden 7:15-Halbzeitstand in die Kabine.

Nach dem Wechsel wollte man das junge Gästeteam mit sehr offensiver Deckungsvariante unter Druck setzen. Das taktische Mittel, zwei Gegenspielerinnen "kurz" zu decken, ging jedoch nur bedingt auf, sodass der HCA beim Stand von 9:19 (38.) wieder auf 5:1-Deckung umstellte. Endlich schien aber der Gastgeber wieder Mut zu fassen und läutete mit sehr engagierter Leistung seine beste Spielphase ein. Immer wieder zwang man die Gäste zu Fehlern im Angriff und verkürzte den Rückstand binnen weniger Minuten auf fünf Tore (16:21). Alle zogen jetzt an einem Strang, jede Spielerin agierte mit Selbstvertrauen und übernahm Verantwortung - Eigenschaften, die umgehend von den Fans in der Halle mit Begeisterung wahrgenommen und mit Szenenapplaus belohnt wurden.

Leider gelang es dem HCA nicht, den Zwischenspurt bis zum Ende auszuweiten, wobei ein kleines Handballwunder bei besserer Torwurfquote durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte. So konnten die Gäste, die für ihr junges Alter vielfach äußerst routiniert agierten, den Vorsprung wieder ausbauen und letztlich einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Für den HCA hingegen wird das Licht am Ende des Tunnels wieder dunkler. Mit immer noch zwölf Punkten auf dem Konto kann das Team immer noch drei Teams hinter sich halten, muss in den kommenden richtungsweisenden Partien - am Sonntag geht es nach Neubrandenburg - jedoch unbedingt punkten, um nach einer herausragenden Hinrunde am Saisonende nicht mit leeren Händen dazustehen.