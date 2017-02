Minifunken begeistern mit Programm

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555622/

Es folgte ein mehrstündiges buntes Programm mit lustigen Spielen und Programmeinlagen der LCC-Mitglieder. Eine erste Tanzrunde begann, wie bei den Karnevalfeiern der Erwachsenen, mit dem berühmten Schneewalzer. Schnell strömten fröhliche Feen, Indianer und Cowboys, Prinzessinnen und Ritter, Piraten, Teufel, Käfer sowie Schmetterlingsmädchen, Feuerwehrmänner, Hexen und niedliche Bienchen auf die Tanzfläche. Begeistert applaudierte das junge Publikum und seine erwachsenen Begleiter den Minifunken für eine Performance zum Lied "Ke Nako", dem Jugendballett für einen Tanz zu "Sweet love in" und den Funken nach einem Auftritt zu "Light it up". Natürlich gab es auch wieder eine große Polonaise sowie reichlich süße Waffeln, Brause und Minipfannkuchen. Den definitiv letzten Fasching in der Region gibt es am Sonnabend in Dolgelin. Da lädt der Männergesangsverein zum närrischen Treiben in den Saal des Landwirtschaftsbetriebes ein. Wer noch Faschingsstimmung spüren möchte - gern auch aus der Hochburg Neulewin - findet eine Nachlese im Internet.