Bischof kommt zur Jubiläumsfeier

Neu Zittau (MOZ) Am 1. Juli wird gefeiert: Dann kommt Bischof Markus Dröge zu einem Gottesdienst in die Neu Zittauer Kirche, die 250 Jahre alt wird. Mit Rücksicht auf Dröges Terminkalender sei die Veranstaltung gegenüber schon veröffentlichten Ankündigungen um einen Tag vorverlegt, allzu viel mehr stehe allerdings noch nicht fest, sagt Andreas Heibuch, der Vorsitzende des Fördervereins für die Kirche Neu Zittau. Auf jeden Fall soll es nach dem Gottesdienst, den Erkners Pfarrer Carsten Schwarz halten wird, am Abend noch eine kulturelle Veranstaltung geben.