Gesteigert, aber wieder verloren

So langsam wird es eng für die Zweitliga-Volleyballer der TSGL Schöneiche: Die Randberliner konnten sich beim Tabellendritten VC Bitterfeld-Wolfen gegenüber dem uninspirierten Auftritt der Vorwoche gegen den CV Mitteldeutschland in den ersten beiden Sätzen zwar deutlich steigern, verloren in der Endphase der Partie aber zusehends den Faden und unterlagen am Ende doch noch deutlich. Damit steht der Wiederaufsteiger vor den letzten fünf Saisonspielen weiter am Tabellenende der Nordstaffel und müsste ab sofort schon eine echte Siegesserie starten, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.

Der Schöneicher Trainer Mewes Goertz wurde krankheitsbedingt unter der Woche und auch während des Spiels an der Seitenlinie von seinem Bruder und Co-Trainer Hannes vertreten, dem es in den wenigen Tagen augenscheinlich gelungen war, dem angeschlagenen Team neues Selbstvertrauen zu vermitteln. Aber sicher auch bedingt durch die Rückkehr von Kapitän Willi Becker und Libero Jacob Genzmer spielte das Schlusslicht beim Favoriten und Vizemeister der letzten beiden Jahre vom Beginn an munter auf Augenhöhe mit. Verloren die Schöneicher den ersten Satz noch denkbar knapp mit 23:25, so gelang es ihnen im zweiten Durchgang, den Spieß umzudrehen und diesen dank einer konzentrierten Leistung mit 25:22 für sich zu entscheiden.

Allerdings musste zum Leidwesen des TSGL-Teams ab Mitte des dritten Satzes Jacob Genzmer mit gesundheitlichen Problemen erneut passen. Zu sehr steckte dem 20-Jährigen scheinbar seine wochenlange schwere Erkrankung noch in den Knochen und so nahm ihn Hannes Goertz sicherheitshalber ganz aus dem Spiel. Er ersetzte ihn mit Beginn des vierten Satzes durch den etatmäßigen Zuspieler Lennart Salabarria, der seine Sache zwar recht ordentlich machte, aber den - nach dem verlorenen dritten Satz deutlich erkennbaren - Abwärtstrend seiner Mannschaft auch nicht mehr mit aufhalten konnte. Und so ergaben sich die Gäste zum Ende hin fast schon wieder kampflos in ihr Schicksal und standen am Ende erneut ohne Punkte da.

Nach Spielende kam noch die wenig erfreuliche Nachricht, dass die unmittelbare Konkurrenz um den Klassenerhalt fleißig weiter punktet. Somit müsste der TSGL im nächsten Heimspiel am 11.März gegen den Tabellenzweiten TSV Giesen Grizzlys schon ein echter Überraschungscoup gelingen, um vor den alles entscheidenden letzten vier Partien zumindest die theoretischen Chancen auf den Ligaverbleib noch aufrecht zu erhalten.