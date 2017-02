Händler hübschen Finow auf

artikel-ansicht/dg/0/

Blick auf die Eberswalder Straße: Der Stadtteilverein strebt an, das Einkaufen in Finow attraktiver zu machen. Noch achten nach Ansicht des Vorstandes zu wenig Durchfahrende auf die Geschäfte am Fahrbahnrand © MOZ/Thomas Burckhardt

Die Stadtverordneten hatten im Dezember auf Antrag der CDU mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen, in beiden Jahren je 30 000 Euro dafür einzustellen, dass ein City-Management eingeführt und umgesetzt wird. Finows Händlerschaft strebt an, mit dem Anteil für den Stadtteil gleich mehrere Projekte anzuschieben. Knapp 30 Gewerbetreibende waren der Einladung des Vereinsvorstandes zur Beratung darüber gefolgt.

An Vorschlägen, das Einkaufserlebnis in Finow attraktiver zu machen, herrschte in der Runde absolut kein Mangel. So riet Steffen Krause, Inhaber einer Möbeltischlerei und eines Küchenstudios dazu, Kunden von außerhalb mit regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen für den Stadtteil zu begeistern. "Das können zum Beispiel Wochenmärkte mit dem Schwerpunkt Regionales oder Bio sein, die Gesundheitsbewusste nach Finow locken. Auf den ersten Blick haben wir Händler davon vielleicht wenig. Aber unsere Geschäfte würden auch von Auswärtigen wahrgenommen", sagte Steffen Krause.

Es müsse auch versucht werden, Finow als Wohnort anzupreisen, erklärte Kathrin Wegner-Repke, die Inhaberin der Stern-Apotheke. "Unser Stadtteil verfügt über eine Top-Lage - nicht weit von der Autobahn und vom Bahnhof - und bietet dennoch Ruhe. Wir brauchen einen Slogan, der dies zum Ausdruck bringt und als Dachmarke geeignet ist", merkte sie an.

Die Wohn- und Einkaufsqualität in Finow lasse sich auch durch Investitionen steigern, die kaum teuer sein dürften, fand Veronika Meier, Inhaberin des Friseursalons am Kleinen Stern. "Meine Kundschaft weist mich darauf hin, dass zum Beispiel auf dem Weg zum Friedhof Sitzbänke fehlen. Und ein paar bepflanzte Blumenkübel mehr würden dem Stadtteil gut tun", sagte Veronika Meier. Und Marco Blankenburg, Inhaber einer Tischlerei im Denkmalstatus, die nicht mehr produziert, empfahl den Händlern, auf jeden Fall die beiden Jubiläen zu bewerben, die 2018 anstehen: 90 Jahre Finow und 100 Jahre Wasserturm. "Zudem sollten wir den Umstand nutzen, dass hier in jedem Juni Deutschlands größtes Fußballturnier für D-Junioren steigt", betonte er.

Sich nicht zu stark nur auf Finow festzulegen, fand Brigitte Puppe-Mahler wichtig, die sowohl dort als auch im Zentrum Buchläden betreibt. "Wenn es der Stadtmitte gut geht, profitieren alle Ortsteile davon", merkte sie an. Ihrer Ansicht wäre es sinnvoller, gemeinsame Projekte zu stemmen, als das Geld aufzuteilen und damit womöglich zu verkleckern.

Im Eberswalder Rathaus werde gerade eine Förderrichtlinie erarbeitet, die regeln soll, zu welchen Konditionen die jährlich 30 000 Euro vergeben werden, sagte Jan König, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus. Sein Ansatz, jedes Vorhaben maximal mit 50 Prozent zu bezuschussen, stieß bei den Finower Gewerbetreibenden auf einhellige Ablehnung.

"Die Einzelhändler hier engagieren sich ungemein fürs Gemeinwohl. Das sollte als Maßstab für die Höhe des Eigenanteils gelten", sagte der Unternehmer und Stadtverordnete Dietmar Ortel, der im Stadtteilverein Finow der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Stadtteilentwicklung vorsteht. Als Obergrenze für die Selbstbeteiligung der Händler nannte er 20 Prozent.

Für den 9. März hat Jan König das nächste Treffen im Rathaus angekündigt, bei dem im Gespräch zwischen den Händlervereinen und der Verwaltung über Richtlinie und Förderung entschieden werden soll. Danach habe die Politik das Wort.

Die Finower sind auf jeden Verteilungskampf vorbereitet.