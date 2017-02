Mit dem Leitbild ist an alle gedacht

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Ökologischer Landbau, die Städtepartnerschaften und Aussagen zur breiten Bildungslandschaft der Gemeinde sind in letzter Sekunde in das Wandlitzer Leitbild aufgenommen worden. Mit diesen kurzfristigen Änderungen wurde das Strategiepapier tatsächlich mehrheitsfähig.

Als die Wandlitzer Gemeindevertreter nach 70-minütiger Diskussion mehrheitlich für das neue Leitbild stimmten, war die Erleichterung mit den Händen zu greifen. "Geschafft" entfuhr es einigen Linken-Politikern in der Nähe der Pressebank, nicht wenige Gemeindevertreter hatten die als Alternative ins Auge gefasste erste Lesung des Leitbildes als Zumutung empfunden. "In 15 Monaten Diskussion konnte sich nun wirklich jeder einbringen", hatte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Uwe Liebehenschel (CDU), die Kollegen zuvor streng ermahnt. 23 Leitbild-Cafés, großräumig verteilte Fragebögen für alle Einwohner und Diskussionsforen - wenn in Wandlitz jemals die Öffentlichkeit befragt wurde, dann wohl zum Thema Leitbild.

Herausgekommen ist eine Offerte zur Gestaltung der Zukunft: Aktiv, partnerschaftlich, gemeinsam einzigartig, engagiert und bürgernah, lebenswert für jung und alt oder auch nachhaltig produktiv soll sich beispielsweise das Leben in der berlinnahen Gemeinde gestalten. "Die Bürger sollen wissen, wohin die Reise geht", lobte Jürgen Krajewski (Linke/B90/Grüne, UWG) das Arbeitsergebnis. Und auch die Bürgermeisterin Jana Radant zeigte sich zufrieden. Wenngleich sie anmerkte, wie gering der Einfluss der Gemeinde auf das Wirtschaften der Bauern und Landwirte tatsächlich sei. "Manchmal ist es sinnvoll, in Arbeitsgruppen mitzuarbeiten", gab Dietmar Seefeldt (SPD) dem Fraktionschef Oliver Borchert (F.Bg.W.) als Ratschlag mit auf den Weg. Borchert hatte erst im letzten Augenblick die Änderungen zur ökologischen Landwirtschaft sowie die Städtepartnerschaften mit La Ferriére in Frankreich und Trzebiatów in Polen durchgesetzt. Der Linke Frank Bergner betonte den Willen der Gemeinde, eine Gesamtschule zu etablieren - ebenfalls erfolgreich.

Kritik gab es freilich auch: "Wir haben hier eine Aneinandereihung wunderschöner Adjektive, an alle ist gedacht, es sind nette Worte. Aber wir sollten auch ehrlich sein und unsere Grenzen erkennen. Wir sollten hier doch vor allem konkret arbeiten", fertigte die schärfste Kritikerin der Leitbild-Debatte Marita Kalinowski (Linke) einige Befürworter ab.

Durchsetzen konnte sie sich nicht. In die Hand versprachen sich die Gemeindevertreter, nun kontinuierlich am Leitbild arbeiten zu wollen. "Das Leitbild muss mit konkreten Projekten unterlegt werden, dann wird es mehr als beschriebenes Papier sein", appellierte Bürgermeisterin Radant.

In einem Jahr, so die Vorgabe der Gemeindevertreter, werde erstmals Bilanz gezogen. Dann sei zu prüfen, welche neue Ideen für Wandlitz gefunden und welche Projekte angepackt wurden.Arbeitsfelder gäbe es einige: So werden das bürgerschaftliche Engagement hervorgehoben, die bürgerfreundliche Verwaltung benannt, die kommunale Demokratie sowie Weltoffenheit und Toleranz sind ausdrücklich aufgenommen worden.