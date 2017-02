Ein Tag voll Leben auf verlassenem Hof

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Mit etwa 50 Mitarbeitern und einer Kolonne Fahrzeuge ist am Montag ein Filmteam in Diensdorf-Radlow angerückt. Noch bis heute laufen im Bereich an der Alten Schulscheune Dreharbeiten für einen Kinofilm. Dessen wahre Geschichte spielte sich vor 61 Jahren in Storkow ab.

Manchmal hat es sein Gutes, wenn es in einem Ort noch Ecken gibt, die unsaniert und verlassen sind. Genau eine solche Szenerie suchte Lars Kraume, wie er am Montag erzählt, und er fand sie in Diensdorf-Radlow, wo der Regisseur und Drehbuchautor sich gerade privat ein Wochenendhäuschen baut. So kommt es, dass am Montag auf einem verlassenen Bauernhof-Gelände unweit der Alten Schulscheune Kameras, Regiestühle und Bildschirme hin- und hergefahren und getragen werden. Um miteinander zu kommunizieren, verständigen sich die Mitarbeiter der Produktionsfirma Studiocanal per Headsets. Diejenigen, die später auf der Leinwand zu sehen sind, die Schauspieler, scheinen da fast den entspanntesten Job zu haben.

Später, das heißt im konkreten Fall im Jahr 2018. Dann kommt "Das schweigende Klassenzimmer" in die deutschen Kinos, so die Ankündigung. Der Film handelt von einer Schulklasse aus Storkow, die sich 1956 mit den Opfern des Ungarn-Aufstandes solidarisierte. Wie die DDR auf Derartiges reagierte, ist auch in einer Szene zu sehen, die am Montag auf dem alten Gehöft in Diensdorf-Radlow gedreht wird.

Beim Onkel eines Schülers, gespielt von Michael Gwisdek, steht eines Tages die Kreisschulrätin (Jördis Triebel) vor der Haustür, begleitet von zwei Volkspolizisten. Der Onkel wird verhaftet, weil er die Schüler bei sich zu Hause den West-Berliner Radiosender Rias hören ließ. Auch die Verhaftungsszene wird in Diensdorf-Radlow gedreht. Dazu haben die Filmleute zwei alte Wartburg gemietet, einer davon ein ehemaliges Fahrzeug der Polizei. Dieser Wagen ist eigens zum Dreh aus der Nähe von Greifswald an den Scharmützelsee gebracht worden. "Ich bekomme immer wieder mal Anfragen von Filmteams", sagt der Privatbesitzer des Vopo-Wartburgs, Ernst-Friedrich Weber.

Drei Mal müssen Gwisdek, Triebel und die anderen aus Richtung Haus zu den Autos gehen und einsteigen, dann ist Regisseur Kraume mit den Aufnahmen zufrieden, und es geht an die nächste Szene. Während Kameraleute und Helfer neue Anweisungen bekommen und umbauen, zieht Gwisdek sich zurück. Er müsse sich emotional auf seine nächste Aufnahme vorbereiten, sagt er, nachdem er zuvor mit gesenktem Kopf und niedergeschlagenem Blick den Polizisten gefolgt war.

Auch die anderen Szenen werden in der Regel zwei Mal wiederholt. Isaiah Michalski, der einen der Schüler spielt, muss immer wieder durch eine alte Scheune rennen und dann verstohlen durch ein Fenster mit zerborstener Scheibe gucken. Zwischen den Aufnahmen hält er sich mit Gymnastik warm. In eines der verfallenen Gebäude - im Film das Wohnhaus des Onkels - haben die Filmleute im Vorfeld extra eine neue Tür einbauen lassen. Denn die Ruinen sollen zwar die Nachkriegszeit-Atmosphäre imitieren, ein Wohnhaus ohne intakte Haustür wiederum wäre wieder unglaubhaft gewesen. Heute werden die Dreharbeiten in Diensdorf-Radlow bis in die Abend- und Nachtstunden fortgesetzt. Es entstehen Aufnahmen bei Dunkelheit; Schauplatz ist dann nicht das alte Bauerngehöft, sondern ein Steg am Scharmützelsee - im Film ist das dann eben der Storkower See. Ende der Woche folgen Dreharbeiten in Eisenhüttenstadt. Nur eines hat der Regisseur nicht selbst in der Hand: das Wetter. Doch auch damit ist Kraume zufrieden. "Heute sieht es aus wie im Herbst", sagt er - die wahre Geschichte in Storkow ereignete sich einst im Oktober.