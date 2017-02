artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Am Mittwoch zeigen die Löwen-Movies im Wandlitzer Kulturhaus "Goldener Löwe" in Wandlitz, Breitscheitstrasse 18, den 2015 gedreht Film "Ich bin dann mal weg". Hape Kerkelings Buch über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg nach Santiago de Campostella wurde über vier Millionen Mal verkauft. Wer eine gefällige Einführung in die Grundlagen der Spiritualität sucht, ist hier richtig.