Püschel setzt auf Kommunikation

Eisenhüttenstadt (MOZ) Kommunikation sei ein Schlüsselthema, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Dies erklärte Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Linke) am Montag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Dort informierte sie über ihre Teilnahme an der Tagung der Spitzengremien des Deutschen Städtetages in Osnabrück in der vergangenen Woche. "Kommunikation ist wichtig, auch wenn sie anstrengend ist", sagte Dagmar Püschel, die Ende des Vorjahres in das Präsidium des kommunalen Spitzenverbandes gewählt worden war.