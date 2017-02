Box Union Gastgeber für Meisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Box Union Strausberg richtet die Landesmeisterschaften 2017 im Amateurboxen aus. Diese werden in diesem Jahr in sechs großen Teilen ausgetragen. Das Organisationskomitee um Bernd Hinz hat derzeit alle Hände voll zu tun. "Wir wollen dem Publikum und den Freunden unserer Sportart eine Top-Veranstaltung bieten", sagt Hinz im Vorfeld der Meisterschaft. Die Veranstaltungsstätte für die Wettkämpfe am 4. und 5. März sowie am 11. und 12. März wird die Box-Halle im Sport- und Erholungspark, Landhausstraße 16 bis 18 in Strausberg, sein.