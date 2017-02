Was man vom Nachbarn wissen sollte

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Man ist Nachbar und weiß doch wenig über den anderen. Welche Rolle hat welche Einrichtung dies- und jenseits der Oder einst gespielt? Welche Orte lohnt es sich, einmal genauer zu beleuchten? Welche Sehenswürdigkeiten des Nachbarn sind einen Besuch wert? Diese Fragen bilden den Hintergrund eines auf bis zu 36 Monate angelegten Projektes, für das die Euroregion Viadrina Mittel in Aussicht stellt. Grzegorz Zaloga, Dolmetscher und Vorsitzender des deutsch-polnischen Vereins Educatio, warb im Bildungs- und Sozialausschuss der Seelower Stadtverordnetenversammlung für dieses Projekt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555635/

Der Gorzower, der in Potsdam studierte, kennt die Region aus vielen Jahren gemeinsamen Wirkens in der Interessengemeinschaft Ostbahn sowie aus seiner Arbeit für die Handwerkskammer Gorzow. Er weiß, wie dürftig mitunter die Kenntnisse auf der jeweils anderen Seite sind.

Eine Säule der neuen Förderperiode ist die Pflege des Natur- und Kulturerbes. Zaloga kann sich regelmäßigen Schüleraustausch in Form von Tagesfahrten vorstellen. Mehrere Partner sollten in solch einem Projekt mitwirken. Zaloga denkt vor allem an Kommunen entlang der Ostbahn. Die Strecke könnte dann gleich auch als Verkehrsmittel für Begegnungen dienen und ihre Bedeutung weiter ausbauen.

Entstanden sei die Idee durch Kontakte mit der Handwerkskammer Gorzow, erläuterte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. "Ziel eines solchen Projektes wäre, bestehende Kontakte zu aktivieren, neue zu knüpfen und längerfristig zu pflegen." Möglich sei dies durch die lange Förderung. Bisher gab es meist nur auf einen kurzen Zeitraum begrenzte Begegnungsprojekte. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich eine Kommune den Hut aufsetzt und einen entsprechenden Antrag bei der Euroregion stellt. "Für die Stadt Seelow wäre solch ein Auftrag zu umfangreich", räumte Schröder im Nachgang der Beratung ein. Er wolle sich nun erst einmal mit möglichen Teilnehmerkommunen beraten. Ebenso müssten vor einer Antragstellung Gespräche mit Schulen und Ausbildungseinrichtungen stattfinden, um zu erfahren, ob solch eine grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gewünscht und unterstützt wird. Dann soll wieder im Bildungs- und Sozialausschuss informiert werden. Bis September müsste ein entsprechender Antrag eingereicht werden.