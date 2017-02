Sieg der Bernauer Bären nie in Gefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die männliche A-Jugend-Mannschaft des HSV Bernauer Bären gewann das Rückrundenspiel der Handball-Kreisliga 26:15 gegen den FK Hansa Wittstock. Beide Teams hatten zusammen mit dem SV Eichstätt vor der Begegnung je eine Niederlage auf dem Konto und so gute Chancen auf die Meisterkrone.

Die Bernauer benötigten nur 40 Sekunden, um nach sehenswerter Einzelaktion von Marwin Damrich in Führung zu gehen. Eine Führung, die bis zum Ende der Begegnung nie in Gefahr geriet. Mit sicherem Vorsprung, 15:7 für das Bärenteam, ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte begann zwar mit einem Tor für die Gäste, doch das blieb ohne Wirkung auf die zweite Spielhälfte, weil Marwin Damrich mit einem Distanzwurf, Max Skladny über einen Tempogegenstoß und Marcel Leistikow nach einer oft geübten Kombination erfolgreich waren. Dieses Tore-Polster erlaubte nun dem Trainerteam, Jens Schönstädt und Marco Gohl, den verstärkten Einsatz von Aktiven der sogenannten zweiten Reihe. Dem Gegner gelang es trotzdem nicht, den Sieg der Bernauer zu gefährden. Maximilian Fietz im Tor und Maxim Denisenko waren wie immer die Stützen in der Abwehr.

Bären: Fietz - Beier (1), Korbicki, Höppner (4), Leistikow (1), Hildebrand (2), Damrich (7), Denisenko (4), Bläsche (2), Skladny (5), Schröder