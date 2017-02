Heute brennen Hänge im Nationalpark

artikel-ansicht/dg/0/

Alt-Galow/Stützkow (MOZ) Abgebrannt oder - wie es Naturschützer freundlicher formulieren - geflämmt werden am heutigen Dienstag Trockenrasen bei Alt Galow und Stützkow. Die Feuer sollen die Standorte im Nationalpark aufwerten und für die Beweidung vorbereiten.

In den "Galower Bergen" westlich von Stützkow befinden sich Trockenrasenhänge mit einer hohen Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Wegen unzureichender Beweidung haben sich auf den Hängen Land-Reitgras und andere konkurrenzstarke Arten ausgebreitet. Da die Trockerasen-Biotope einem europaweiten Schutzstatus unterliegen, versuchen die Naturschützer, den überständigen Aufwuchs und die verfilzte Grasnarbe kontrolliert abzubrennen, sodass nach dem Abbrennen die Hänge wieder von Schafen und Ziegen beweidet werden können.

"Da sich das Feuer mit dem Wind über die Fläche bewegt, entsteht keine große Hitze im Boden", erklärt Jörg Wilke vom Nationalpark. Die meisten Überwinterungsstadien von Insekten oder Spinnen seien laut Nationalparksprecher nicht gefährdet.

An einem benachbarten Hang wurde erstmalig 2014 eine Teilfläche abgebrannt. Im anschließenden Frühjahr trieben bereits nach wenigen Wochen die ersten krautigen Pflanzen wieder aus - zum Beispiel das Dreizähnige Knabenkraut, eine heimische Orchideenart. Der Bestand blühender Orchideen stieg nach dem Flämmen stark.

Der Feuereinsatz bei Stützkow wird von erfahrenen Spezialisten durchgeführt, versichert die Nationalparkverwaltung als Auftraggeber. Um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Bereiche zu verhindern, sind von der örtlichen Naturwacht breite Brandschutzstreifen angelegt worden.

Im Vorfeld der Aktion sollen sowohl der Flächeneigentümer als auch die betroffenen Behörden unterrichtet worden sein. "Zwingend erforderlich für den Brand ist trockene Witterung", erkklärt Jörg Wilke.

Der bewusste und kontrollierte Einsatz von Feuer zur Landschaftspflege war schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gängige Praxis. In den letzten Jahren ist die Eignung des Feuers zum Erreichen naturschutzfachlicher Ziele wiederholt untersucht und bestätigt worden. Auch auf Brandenburgs Heideflächen hat sich in den letzten Jahren Feuer als Mittel zur Landschaftspflege bewährt.