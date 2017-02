Karneval zum Anfassen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Weil der Wriezener Carnevals-Club (WCC) diesmal als Gastgeber für die "Närrischen Sieben", einer Veranstaltung der sieben Karnevalsvereine der Region am Rosenmontag, fungierte, gab es zum Auftakt des Tages einen besonderen Kinderfasching in der Turnhalle der Salvador-Allende-Schule.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555639/