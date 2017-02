Wer erkennt diese Männer?

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Polizei bittet die Bevölkerung auf der Suche nach diesen vier Tätern um Mithilfe. Sie werden verdächtigt, zwischen dem 5. und 10. August 2016 in ein Eigenheim in der Schöneicher Allee eingebrochen zu sein. Dort stahlen sie u. a. auch eine Geldkarte. Damit hoben sie an Geldautomaten verschiedener Banken Geld ab. Videokameras nahmen vier männliche Personen auf, nach denen jetzt gesucht wird.