Beginn einer späten Freundschaft

Fast vier Jahre ist es jetzt her, dass ich Joachim Schneider kennengelernt habe. Während einer befristeten Tätigkeit als Rentner für das Veterinäramt der Stadt im Jahr 2013 kam ich in Pausengesprächen mit historisch interessierten und versierten Kollegen auf ein Thema zu sprechen, von dem ich als Frankfurter Einwohner - seit Oktober 1945 lebe ich in der Stadt - nur ganz nebulöse Vorstellungen hatte. Es ging um Ereignisse aus dem Weltkriegsjahr 1944. Einer der Mitarbeiter des Zollamtes Autobahn, wo ich damals tätig war, bot an, mir Material dazu mitzubringen. Und so bekam ich ein Heft des Jahrganges 1994 der "Mitteilungen" des Historischen Vereins zu Frankfurt (Oder) in die Hände, in dem ich für mich äußerst interessante Informationen zur Familiengeschichte meiner Ehefrau entdeckte.

Im Heft Nr. 1/1994 schrieb der Autor Joachim Schneider, 1944 Augenzeuge und aktiv in die Geschehnisse eingebunden, über einen Bombenangriff aufIn dem Beitrag "Eine Kostprobe vom Inferno" schilderte er, wie er am Abend des 15. Februar 1944 als fast 15-jähriger Angehöriger der Feuerwehr-HJ an einem Löscheinsatz in der Gubener Straße teilnahm. Hier war eine britische Luftmine detoniert. Sie war für die Eisenbahnanlagen bestimmt, verfehlte aufgrund des bedeckten Himmels aber ihr Ziel und richtete nach heutigem Sprachgebrauch nur "Kollateralschäden" an. Davon betroffen waren in der Gubener Straße das Gebäude und die Turnhalle des Friedrichsgymnasiums, die Süßwarenfabrik (Nr. 35a) und das schöne Bürgerhaus (Nr. 36), das völlig zerstört bzw. unbewohnbar wurde. Es gab kleinere Brände im Chemieraum des Gymnasiums und der ehemaligen Werkstatt des Zimmermeisters Matzdorff (Fachwerkbau), die schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Das Wohnhaus Nr. 36 gehörte damals der Großmutter meiner späteren Ehefrau, und in einer schönen Wohnung lebten seit ihrer Heirat 1939 meine späteren Schwiegereltern namens Althoff. Meine Schwiegermutter überlebte mit ihrem damals dreijährigen Sohn im Luftschutzkeller des Wohnhauses, während im einstigen Werkstattgebäude ein Todesopfer zu beklagen war. Mein Schwiegervater war zu dem Zeitpunkt als Wehrmachtsangehöriger nicht in Frankfurt, bekam aber als Ausgebombter Sonderurlaub. Er verstarb jedoch schon vor meiner Hochzeit und so wurde das Geschehen später in der Familie kaum thematisiert. Es existierten aber mehrere Fotos aus der Zeit vor und nach dem Bombenangriff. Durch die sehr ausführliche Dokumentation von Herrn Schneider wurde meine Neugier geweckt, zumal meine Schwiegermutter als Zeitzeuge auch schon verstorben war.

Nachdem ich den Beitrag im Juli 2013 - 19 Jahre nach Veröffentlichung in den "Mitteilungen" - gelesen hatte, überlegte ich, wie alt dieser Joachim Schneider jetzt wohl sein könnte. Da ich mich gern persönlich für die vielen, für mich vollkommen neuen Informationen bedanken wollte, recherchierte ich im Frankfurter Telefonbuch. Und tatsächlich war dort ein Joachim Schneider verzeichnet. Bei meinem ersten Anruf meldete sich Frau Schneider. Nachdem ich mich vergewissert hatte, an der richtigen Adresse zu sein, teilte sie mir mit, ihr Mann sei im Moment nicht zu sprechen, aber gegen Abend von einer Veranstaltung zurück. Beim zweiten Anlauf klappte die Verbindung und es meldete sich eine fast jugendlich-forsche Stimme. Vorsichtshalber erkundigte ich mich zuerst nach seinem Geburtsjahrgang und schilderte ihm dann mein Anliegen. Ich lud ihn zu uns nach Hause ein, zu Kaffee und Kuchen, wozu er seine Frau gern mitbringen könnte. Wir wollten das vorhandene Fotomaterial noch eingehender besprechen. Dieses erste Zusammentreffen verlief sehr freundschaftlich und die Chemie zwischen uns und unseren Frauen stimmte auf Anhieb.

Seitdem treffen wir uns ziemlich regelmäßig und haben zwischenzeitlich viele historische, tagespolitische und alltägliche Themen diskutiert - nie in völliger Übereinstimmung, aber immer in respektvollem Umgang. Dabei wurden nicht zuletzt einige familiengeschichtliche Ungereimtheiten klargestellt.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner Redegabe wird Joachim Schneider nach wie vor von vielen Veranstaltern als Referent gebunden und bei seinem Temperament ist er gewiss kein Langweiler. Von unseren Enkelkindern wird er bei Bedarf als "Dritter Mann" beim Skatspiel geschätzt, was ihm immer noch sichtlich Freude bereitet.

Joachim Schneider ist für uns nicht nur ein geschätzter Gesprächs- und Diskussionspartner für Fragen zur Stadt- und Familiengeschichte. Er ist für uns vor allem ein enger Freund der Familie. Mein Anliegen war es, zu vermitteln, auf welch seltsamen Wegen eine Zufallsbekanntschaft zu dieser Freundschaft wurde. Wir wünschen ihm noch viele gute Jahre. Menschen wie er sind für eine Stadt besonders wertvoll, da sie mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die Geschichte und die Erinnerung daran am Leben zu halten.