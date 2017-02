Der Neue wirbt um mehr Zuschauer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Lutz Herrmann ist neuer Vorsitzender des Fördervereins Uckermärkische Bühnen Schwedt (Ubs.). Seinen ersten öffentlichen Auftritt in diesem Amt bestritt der 64-Jährige am Tag der offenen Tür der Uckermärkischen Bühnen am vergangenen Sonnabend.

Herrmann erläuterte den Besuchern alles rund um die Auszeichnung "Schauspielerin und Schauspieler des Jahres". Der Vereinsvorsitzende warb dafür, dass sich noch mehr Zuschauer an der Publikumsbefragung für diesen Preis beteiligen. "In diesem Jahr können die Zuschauer und die Jury Schauspieler aus acht Inszenierungen in ihre Bewertung einbeziehen", sagte Lutz Herrmann. Die Auszeichnung "Schauspielerin und Schauspieler des Jahres" für hervorragende Leistungen auf der Bühne geht auf eine Initiative des Fördervereins zurück, der ihn seit 1997 verleiht. Die Märkische Oderzeitung unterstützt diese Ehrung von Anfang an.

Der neue Vereinsvorsitzende war bis zum Frühjahr 2016 Vizebürgermeister von Schwedt und unter anderem viele Jahre Kulturdezernent der Stadt. Aus dem Ruhestand heraus engagiert er sich weiter für die kulturelle Entwicklung von Schwedt.

Lutz Herrmann hat jetzt als Vereinsvorsitzender die Nachfolge von Peter Schauer angetreten, der zwölf Jahre die Vereinsgeschicke geleitet hat. Aus gesundheitlichen Gründen hat Alt-Bürgermeister Peter Schauer jetzt bei der Wahlversammlung für den neuen Vorstand nicht mehr als Vorsitzender kandidiert. Der Verein dankte ihm für seine bisherige Arbeit mit herzlichen Worten und einem Blumenstrauß. Peter Schauer bleibt dem Verein als Mitglied weiter verbunden.

Die anderen bisherigen Vorstandsmitglieder Ute Schäfer, Walter Sluyter, Ute BrosziesKlein, Dirk Böhme und Gert Hölzel arbeiten auch weiterhin im Vorstand mit.