artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zwei Volkshochschul-Kurse, beginnen am Gymnasium in Bad Freienwalde: Tabellenkalkulation mit MS-Excel heute ab 18 Uhr (Aufbaukurs) und Windows, Word und Internet (PC-Anfängerkurs) am Mittwoch ab 18 Uhr. Anmeldungen sind unter Telefon 03346 850-6846 erbeten.