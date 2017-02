Mehr Platz für Urnenbeisetzungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Einige Änderungen gab es im vergangenen Jahr auf den Friedhöfen in Bernau und Schönow. Da mittlerweile nur noch zehn bis zwölf Prozent der Bestattungen Erdbeisetzungen sind, wurden neue Urnenanlagen geschaffen. Und die Grabstätte für ungeborenes Leben in Bernau hat seit Sommer einen Gedenkstein.

Erinnerungsort: Die Grabstelle für ungeborenes Leben auf dem Alten Friedhof in Bernau bekam im vergangenen Jahr einen Gedenkstein. Friedhofsverwalter Mathias Herrmann zeigt einen Quader mit einem Vögelchen. Diese Steine können als Erinnerungsstücke in die

Auch wenn es einem manchmal so vorkommen mag, als würde die Zeit für einen Moment stehen bleiben, wenn man über einen Friedhof geht - auch hier muss manchmal einiges auf den neusten Stand gebracht werden. Waren vor 30 Jahren noch 80 Prozent der Bestattungen Erdbeisetzungen, so sind es heute nur noch zehn bis zwölf Prozent. Seit etwa 1990 ging die Zahl zurück, erzählt Mathias Herrmann von der Friedhofsverwaltung Bernau.

Wenn nach 20, 25 oder mehr Jahren das Grabnutzungsrecht abgelaufen ist, würden Plätze frei werden, die Reihen der klassischen Gräber würden ausdünnen, sagt er. Und man braucht auch Platz für Urnenbestattungen. Also muss der Friedhof irgendwann nach und nach umstrukturiert werden.

So entstand auf dem Neuen Friedhof an der Jahnstraße in Bernau 2016 zum Beispiel die "Abteilung N - naturnah". Dort soll es künftig Zweier-Urnenstellen und kleine, naturnahe Gedenktafeln geben. Zwischen Nadelbäumen, Findlingen und Waldboden schlängelt sich ein Band aus Azaleen, Efeu, Thymian, Hauswurz, Blaubeersträuchern und anderen Pflanzen. Es ist ein bisschen wie im Wald.

"Wenn die Leute dann Blumen ablegen und diese verrotten, dann verrotten sie eben. Das ist Natur", erklärt Mathias Herrmann die Idee. Man kann sich in diesem Bereich des Friedhofs gut vorstellen, im Sommer auf einer der Bänke im Schatten zu sitzen. Die meisten der großen Bäume hat irgendwann mal jemand auf ein Grab gepflanzt - sie sind dann im Laufe der Jahre sehr gewachsen, erzählt der 61-Jährige.

Eine weitere Neuerung ist, dass ab diesem Jahr die Friedhofsverwaltung für die Stadt Bernau Bestattungsplätze für behördlich angeordnete Beisetzungen zur Verfügung stellt. In Planung ist außerdem eine Urnengemeinschaftsanlage mit Stelen. Zu jeder der vier Seiten pro Stele würden dann jeweils 15 Urnengrabstellen gehören. Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, finden selbst auf dem Alten Friedhof Bernau noch Beisetzungen statt. Die älteste Grabstelle geht ins 17. Jahrhundert zurück. Die Apothekerfamilie Böhme nutzt sie auch heute noch als Familiengrab.

Seit einigen Jahren besteht ebenfalls auf dem Alten Friedhof die Grabstelle für ungeborenes Leben. Lutz Bratfisch, Diakon in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde und Seelsorger im Immanuel Klinikum, begleitet einmal pro Jahr, am Sonnabend vor dem Volkstrauertag, die dortigen Zeremonien. Im Sommer 2016 bekam die Grabstelle einen Gedenkstein von der Künstlerin Franka Silberstein. Der gemauerte Quader hat Nischen, in die kleine Quader mit Motiven wie Vögelchen, Schmetterlinge oder Schnecken als Erinnerungsstücke gesteckt werden können.

In Schönow hat die Friedhofsverwaltung 2016 drei Projekte in Angriff genommen. Eine alte Erbbegräbnisstätte, die nicht unter Denkmalschutz stand, wurde beispielsweise abgerissen. Außerdem wurde eine Urnengemeinschaftsanlage umgebaut: In der Mitte steht nun ein Gedenkstein und die einzelnen Felder haben jeweils eine Kopfbepflanzung bekommen. Eine weitere Urnenanlage wurde erstellt, in der es künftig Zweier-Urnenstellen geben soll. Dafür wurde die ganze Abteilung neu bepflanzt und am Eingang mit einer Pergola versehen.

Die zehn Mitarbeiter der Verwaltung bewirtschaften etwa zwölf Hektar Friedhofsfläche in Bernau, Schönow, Börnicke, Schönwalde und Ladeburg.