Seepferdchen gibt es weiter für fünf Euro

Hintergrund der Überarbeitung ist, dass die Satzung seit zehn Jahren unverändert ist, sich aber der Zeitaufwand verändert hat bzw. ein höherer Kostendeckungsgrad angestrebt wird.

Weggefallen ist zum Beispiel die Tarifstelle für das Anfertigen von Lichtpausen von Bauleitplänen. Dies ist vom realen Leben überholt worden, heißt es in der Begründung. Heutzutage werden solche Pläne digital versandt.

Nachfolgend ein kleiner Auszug dessen, was sich geändert hat. Bisher wurden sieben Euro für eine Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung verlangt, künftig sollen es drei Euro mehr sein. Der Ersatz von Hundemarken kostet künftig 1,50 Euro mehr, also acht Euro. Löschungsbewilligungen von Grundpfandrechten Dritter kosten pro Bewilligung 25 Euro und somit fünf Euro mehr. Die Vergabe einer Hausnummer soll um zehn Euro teurer werden und künftig 45 Euro kosten. Pro Bescheid in Sachen Baumschutzsatzung sollen 75 Euro verlangt werden und damit 35 mehr als bislang. Dagmar Schultz (WG Die Parteilosen) monierte, dass diese Erhöhung nicht gerade förderlich sei, um die Bürger danach noch dazu zu bringen, Geld für das Nachpflanzen auszugeben. Georg Stockburger (B 90/Grüne) hielt dagegen, dass dieser Vorgang ja nicht so oft vorkomme.

Teurer sollen auch die Erlaubnisse von Grundstückszufahrten werden. Statt 50 sind künftig 75 Euro zu entrichten. Ein bisschen teurer werden die Rathausführungen mit Turmbesteigung. Bei Gruppen bis 20 Personen soll ein Euro mehr verlangt werden.

Ursprünglich sollte auch die Gebühr für das Seepferdchen, also die Abnahme von Schwimmpässen in Bronze, Silber und Gold, erhöht werden. Doch das hatte bereits der Hauptausschuss abgelehnt. Da bleibt es bei fünf Euro.