Wasser der Oder steigt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein alljährlich wiederkehrendes Naturphänomen kann derzeit an der Oder beobachtet werden. Der Wasserstand des Flusses steigt ganz allmählich. Wurden vor einer Woche noch 2,12 Meter gemessen, waren es am Wochenende 3,35 Meter und am Montag bereits 3,46 Meter.