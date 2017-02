Zwei Annahmestellen schließen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nur zwei der zuletzt vier städtischen Grünannahmestellen werden zum 1. März wiedereröffnet: die in Finow und in Nordend. Doch auch deren Weiterbetrieb steht unter Vorbehalt. Eine Vielzahl an Problemen sei aufgelaufen, heißt es von der Rathausspitze.

Zur Schließung der Annahmestellen am Schützenplatz und in der Clara-Zetkin-Siedlung gebe es keine Alternative, hat Martina Paustian, die neue Leiterin des zuständigen Amtes für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste, in der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt. Auch die Zukunft der beiden verbleibenen Stätten sei ungewiss - und werde davon abhängen, ob es gelinge, in den laufenden Gesprächen mit dem Landkreis eine Einigung zu den strittigen Fragen zu erreichen.

Erstmals hat die Amtsleiterin öffentlich zugegeben, dass die Grünannahmestellen überfüllt sind. Das Lagergut aller vier Stätten zu beräumen, würde geschätzt zwischen 400 000 und 450 000 Euro kosten und den städtischen Haushalt damit nicht unerheblich belasten. Der Rückbau der eigentlichen Annahmestellen wäre mit dieser horrenden Summe noch nicht bezahlt.

Hinzu komme, dass vom Jobcenter Barnim nur sechs der beantragten zehn geförderten Plätze für Arbeitsgelegenheiten bewilligt worden seien. Auch deshalb könne die Annahme an allen vier Stellen nicht mehr abgesichert werden, sagte Martina Paustian im Parlament.

Überdies seien für die Stätten die Baugenehmigungen ausgelaufen und müssten neu beantragt werden. Obendrein hätten sich schon ab 2015 die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert: Seither sei der Landkreis dafür verantwortlich, Bioabfälle getrennt zu erfassen und demzufolge auch Grünabfälle zu entsorgen. "Für den 15. März ist vorgesehen, dass der Kreistag Barnim das entsprechende Abfallwirtschaftskonzept verabschiedet", so die Amtsleiterin.

Die Stadtverordneten haben die Hiobsbotschaft für alle Kleingärtner kommentarlos zur Kenntnis genommen und allein ein paar Verständnisfragen gestellt.

Im Eberswalder Rathaus weist die Stadtsprecherin Nancy Kersten darauf hin, dass Grünabfall auch im vom Kreis Barnim betriebenen Recyclinghof in Ost-end abgegeben werden könne. Was die Grünannahmestellen der Stadt betreffe, würden Lösungen erarbeitet, "die auf die aktuellen Entwicklungen im Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Barnim aufsetzen", heißt es in ihrer Pressemitteilung.

Die erste Grünannahmestelle, die am Schützenplatz, wurde 2009 geschaffen, um zu verhindern, dass Grünschnitt illegal im Wald abgekippt wird. Das freiwillige Angebot der Stadt kam so gut an, dass bald weitere neun Annahmeplätze hinzukamen, auf denen 20 Ein-Euro-Kräfte tätig waren. Von Anfang an gab es Schwierigkeiten - anfangs war vor allem strittig, ob das Jobcenter die Maßnahme billigt und Langzeitarbeitslosen die Arbeitsgelegenheit ermöglicht. Bereits seit 2012 begnügt sich die Stadt mit vier Annahmestellen. Seit 2015 sorgt die veränderte Gesetzeslage zusätzlich für Sorgenfalten bei der Führungsriege im Amt für Beschäftigungsförderung und Freiwilligendienste.

Zuletzt hatte es im Januar aus der Einwohnerschaft Kritik am Zustand der Stätten gegeben. In den Himmel wachsende Grünschnittberge und Abfallsäcke, die sich vor der Annahmestelle stapeln, wurden angeprangert. Damals hieß es von der Stadt noch, im März würden alle vier Annahmestellen wiedereröffnet.