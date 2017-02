Erste Barnimer Frühjahrs-Jobbörse

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zur ersten Barnimer Frühjahrs-Jobbörse für Arbeitsuchende laden das Jobcenter und die Arbeitsagentur am 7. März in die Bernauer Stadthalle ein. Von 11 bis 15 Uhr bieten mehr als 30 Unternehmen freie Jobs im Barnim, in Berlin und darüber hinaus an. Arbeitsuchende können sich bei der Jobbörse persönlich vorstellen und sich insgesamt zu Stellenangeboten für Fachkräfte und Helfer informieren. Konkret suchen die Unternehmen unter anderem Gerüstbauer, Pflegekräfte, Anlagenmechaniker, Produktionsmitarbeiter, Servicekräfte oder auch Verkäufer, Kraftfahrer und Fachkräfte für den Wachschutz. Mit dabei sind auch die Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte des Jobcenters und der Arbeitsagentur, so dass auch Fragen zur Weiterbildung und Förderung gleich vor Ort geklärt werden können.