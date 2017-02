artikel-ansicht/dg/0/

Altranft/Bad Freienwalde (MOZ) Nina Hagen, Nana Mouskouri und Dschingis Khan: In den Stephanus-Werkstätten in Altranft feierten Mitarbeiter und Beschäftigte am Rosenmontag Fasching mit einem vielseitigen Showprogramm.

Sorgt für gute Stimmung: Das Männerballett - hier als Musikgruppe Dschingis Khan - setzte auf der Bühne in den Stephanus-Werkstätten in Altranft das Lied "Moskau" sowie "Hulapalu" von Andreas Gabalier um.

Als die Mitglieder von Dschingis Khan mit ihrem bekannten Lied "Moskau" und adretten roten Kostümen auf die Bühne steigen, ist das Publikum begeistert. Im voll gefüllten Saal der Stephanus-Werkstätten in Altranft sorgen außerdem unter anderen Nana Mouskouri (Ute Seidler) mit "Weiße Rosen aus Athen", Helene Fischer (Ingrid Kraftzick) mit "Und morgen früh küss ich dich wach" oder Nina Hagen mit "Du hast den Farbfilm vergessen" (Cornelia Arnold) für Stimmung.

Zwischendurch rufen die begeisterten Zuschauer immer wieder "Werkstatt Helau". Der karnevalistische Gruß passt auch ausgezeichnet zu dem Lied "Ich und mein Holz" von den 257ern alias Andreas Krause und Christopher Beute. Zum Ende der Show versammeln sich nochmal alle Interpreten auf der Bühne und singen gemeinsam mit dem Publikum "Die, die immer lacht" an. Die Stimmung im Saal erreicht ihren Höhepunkt.

An dem Bühnenprogramm seien neben den Mitarbeitern auch zahlreiche Beschäftigte der Stephanus-Werkstätten beteiligt gewesen, erzählte anschließend Mitorganisatorin Diana Bunke-Thomas, die die Moderation übernommen hatte und sich auch als Maite Kelly präsentierte. "Wichtig ist, dass der Spaß im Vordergrund steht", sagte sie. Es müsse nicht alles perfekt sein.

Bereits seit 1991 veranstalten die Stephanus-Werkstätten einmal jährlich eine Faschings-Feier. Zu Beginn hätten die Feierlichkeiten in der Werkstatt in der Sonnenburger Straße stattgefunden, später dann im Kulturhaus in Neuküstrinchen.

Bevor die Werkstatt nach Altranft umzog, fand die alljährliche Faschingsveranstaltung im Kurtheater in Bad Freienwalde statt, erzählt die Mitarbeiterin. Aber irgendwann habe der Platz nicht mehr ausgereicht. Inzwischen seien in den Werkstätten in Altranft und in der Beethovenstraße in Bad Freienwalde 350 Beschäftigte und 70 Mitarbeiter tätig. "Wir sind gewachsen", sagt Diana Bunke-Thomas. Daher müssten sie die Faschingsfeier mittlerweile zweiteilen. Rosenmontag wird die Feier in den Räumlichkeiten der Stephanus-Werkstätten in Altranft veranstaltet, am Dienstagvormittag in der Beethovenstraße.

Etwa vier bis fünf Wochen lang seien die Organisatoren, darunter auch Cornelia Arnold und Clara Görner, mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Es sei eine Herausforderung für so viele Menschen eine Veranstaltung zu planen, sagte Diana Bunke-Thomas. "Es macht aber auch viel Spaß", betonte sie. Vor allem, wenn sie sehe, wieviel Freude unter den Zuschauern aufkomme, wenn ausnahmsweise mal nicht die Arbeit im Vordergrund stehe, sondern sie ausgelassen feiern könnten. "Viele mögen den Fasching und das Verkleiden. Es ist ja doch etwas Besonderes", schildert sie ihren Eindruck.

Für das Bühnenprogramm habe das sechsköpfige Männerballett, das sich mit "Moskau" als Dschingis Khan präsentierte und außerdem das Lied "Hulapalu" darbot, die Stücke intensiv einstudiert. Viele andere hätten improvisiert, erzählt die Mitorganisatorin. "Uns war wichtig, dass nicht nur die Mitarbeiter auf der Bühne stehen, sondern wir auch die Beschäftigten einbeziehen", fügte sie hinzu.

Neben dem Bühnenprogramm sorgte auch ein DJ für Atmosphäre in dem großen Saal, in dem zwischendurch immer wieder getanzt wurde. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden natürlich noch die besten Kostüme ausgezeichnet - insgesamt sechs an der Zahl. Die Prämierten wurden für ihr Einfallsreichtum mit einem kleinen Geschenk belohnt.