Wenn der Alltag die Liebe einholt

Regenmantel (MOZ) Auf der Vernissage zur ersten Ausstellung 2017 in der "kleinsten Galerie der Welt", dem Trafo1. in Regenmantel, hatte Kurator Michael Pommerening seine Gäste am Sonnabend um 180 Sekunden Zeit gebeten. So lange dauert die Collage, untermalt von Charles Trenéts Chanson "La mer", die auf einem Bildschirm Fotografien von Lars Wiedemann zeigt - "Alltag einer endlosen Liebe" hat er seine Arbeit genannt.

Für etwas über zwei Minuten soll sich der Betrachter Zeit nehmen, "ohne Gedanken an Sorgen, Trauer, Angst und ohne Hass, von dem in diesen Tage so oft gesprochen wird", sagte Pommerening in seiner Einleitungsrede. Die Fotografien des Berliners Wiedemann zeigen Alltagssituationen eines Paares, wie sie viele kennen. Er im Jogginganzug, sie in Kittelschürze in einem Kleinod, Radio hörend, ein Glas Bier trinkend, auf dem Sofa sitzend - seine Protagonisten schickte Wiedemann auf eine Reise in die Vergangenheit. Beide wirken vielleicht nicht mehr verliebt, dennoch keinesfalls unglücklich in ihrer Situation, dem Alltag, der neben einer gewissen Eintönigkeit auch Sicherheit ausstrahlt.

"Die größte Bedrohung für die Liebe ist der Alltag, das unachtsame Nebeneinander her laufen", erklärte Pommerening weiter. Lars Wiedemann habe in seinen Aufnahmen mit diesem Alltag gespielt, die Monotonie mit einem Augenzwinkern dargestellt. Die Idee hatte er schon seit etwa zwei Jahren, sagte Wiedemann. Die Bilder sind in einem Gartenhäuschen entstanden, das noch die alte Einrichtung der Vorbesitzer hat und damit eine geeignete Kulisse darstellte. "Die Idee war, einen Zeitsprung zu machen mithilfe der Kleidung - Bluse, Schürze, Lockenwickler. Andere Accessoires waren bereits vor Ort, etwa Gläser aus DDR-Zeiten", erklärte der Fotograf. Durch die Verkleidung des befreundeten Paares sei ein Abstand zu der Thematik möglich geworden und auch, "sich mit einem Schmunzeln der Sache hinzugeben."

Weitere Teile der Ausstellung, initiiert vom Kulturverein Kunstregen, sind in den Galerien Trafo.2 in Dolgelin und Trafo.3 in Reitwein zu sehen.

Lars Wiedemann, "Alltag einer endlosen Liebe", Trafo.1+2+3, bis 8. April; www.kunstregen.eu