Für die Zukunft bisher gut gerüstet

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die Feuerwehr Altlandsberg mit ihren Löschzügen in den einzelnen Ortsteilen hat auch 2016 viel geleistet. Generell ist man gut gerüstet für die Anforderungen der Zukunft. Beim Rück- und Ausblick wurden in der Schlosskirche aber auch einige Probleme und Baustellen offen benannt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555653/

Es war die erste Jahreshauptversammlung, die Christian Markhoff als neuer Stadtbrandmeister zu leiten hatte. Selbstbewusst sprach er vom Stolz auf das Erreichte, legte aber zugleich den Finger auf die Wunde. Und das ist in Altlandsberg vor allem der kontinuierliche Mitgliederrückgang. Über 160 waren es in der Einsatzabteilung vor zehn Jahren - gegenwärtig sind es noch 115.

Dabei wächst ein solider Stamm aus engagierter Nachwuchsarbeit nach. 53 Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr insgesamt in Altlandsberg (16), Bruchmühle (14), Wegendorf (15) und Gielsdorf (8). Besonders stolz sei man darauf, dass sich die Mitgliederzahl der 2015 gegründeten Kinderwehr auf 27 verdoppelt hat. Womit derzeit eine Kapazitätsgrenze bei der Betreuung erreicht sei.

Janek Struwe, neben Enrico Keller einer der beiden Stellvertreter, hatte im ersten Teilbericht zum vergangenen Jahr einen Überblick über die Einsätze gegeben. Von 123 insgesamt entfielen aufgeschlüsselt 100 auf Altlandsberg, 23 auf Gielsdorf, 14 auf Bruchmühle, neun auf Wesendahl, acht auf Wegendorf und zwei auf Buchholz - nicht selten, das zeigt die Summe, werden mehrere Gruppen oder sogar beide Löschzüge (Altlandsberg Stadt und Land) komplett alarmiert. Und auch im neuen Jahr gab es bereits 20 Einsätze, erwähnte Struwe am Rande. Neben dem Dezember als Spitzenreiter mit vielen wetterbedingten Verkehrsunfällen sind die Sommermonate das zweite Hoch im Jahresverlauf. In der Aufschlüsselung nach der Uhrzeit gibt es den mit Abstand größten Ausschlag bei 16 Uhr.

"Technische Hilfeleistung ist mittlerweile unser Kerngeschäft geworden", konstatierte Markhoff hinsichtlich der Art der Einsätze. 94 in diesem Bereich stehen lediglich 16 Brände sowie zwölf Fehlalarme gegenüber. Beim Großeinsatz zu einem umgestürzten Lkw auf der Autobahn mit einer eingeklemmten Person wurde erstmals auch der Rüstwagen mit den Baustützen gebraucht. Für Markhoff ein Beleg dafür, dass solche Ausrüstung für den Notfall, so selten dieser eintreten mag, vorgehalten werden muss. Wesentlich kleiner im Einsatzumfang, aber mitunter auch direkt lebensrettend ist eine Türnotöffnung, so ein Beispiel im Vorjahr. Immer häufiger sei man zudem vor dem Rettungsdienst an einer Unfallstelle und damit auch in Sachen Erster Hilfe gefragt - eine neue Herausforderung, der man sich aber mit Nachdruck stelle.

In einer bewegenden Ansprache wandte sich Anja Nestroy an die Anwesenden. Die Frau des bisherigen Stadtbrandmeisters legte aus eigener Erfahrung dar, was es bedeutet, als Ehepartner eines Feuerwehrmitglieds diesem den Rücken freizuhalten. Dem familiären Umfeld könne für diese Unterstützung im Hintergrund nicht Dank genug gesagt werden, hieß es auch bei anderen Rednern. Auch der Wunsch, immer heil von den Einsätzen heimzukehren, ist nicht nur ein locker dahin gesprochener Satz. Das zeigte die Schweigeminuten zu Beginn, als sich alle im Gedenken an fünf 2016 bundesweit umgekommene Feuerwehrleute von ihren Plätzen erhoben.

Hinsichtlich Fahrzeugen und Technik sei Altlandsbergs Feuerwehr auf modernem Stand, bilanzierte Markhoff. Dass man sich auf Erreichtem allerdings nicht ausruhen dürfe, gilt gleichermaßen für das Thema Ausbildung. Zahlreich waren 2016 die Teilnehmer beim Lehrgang Truppmann II, der vor Ort stattfand. Regelrecht verärgert zeigte sich der Stadtbrandmeister, dass man an der Landesfeuerwehrschule von sieben beantragten Plätzen im Drehleiterlehrgang keinen Einzigen erhalten habe. Dafür könne aber die Schule nichts, da müsse das Land mehr tun. Über ausreichend Atemschutzgeräteträger verfüge Altlandsberg eigentlich. Doch nicht alle konnten zuletzt diesbezüglich im Ernstfall agieren - die Befähigung muss nämlich jährlich durch eine Belastungsprüfung erneuert werden, wozu das Feuerwehrtechnische Zentrum nicht die zeitlichen Kapazitäten bot. Abhilfe sei da dringend nötig, appellierte Markhoff direkt an den nunmehrigen Kreisbrandmeister Nestroy.

Diesem wurde nicht nur von der neuen Leitung namens aller Kameraden gedankt, die zudem für einen Reisegutschein im Wert von 450 Euro gesammelt hatten. Auch Bürgermeister Arno Jaeschke und Stadtverordnetenvorsteher Ravindra Gujjula schlossen sich dem an: Sie verliehen Nestroy, zuvor von den Stadtverordneten beschlossen, die Ehrenmedaille und Urkunde als verdienter Ehrenamtlicher, zudem darf er sich ins Ehrenbuch der Stadt eintragen. Jaeschke sprach an, dass bei aktuell 9320 Einwohnern und ungebrochenem Zuzug die Anforderungen weiter steigen. Was das von Markhoff angesprochene Problem des Wohnraums für Feuerwehrleute angehe, rief er dazu auf, frühzeitig das Gespräch mit ihm zu suchen. Gujjula erinnerte daran, dass bisher alle Beschlüsse zur Ausrüstung der Feuerwehr ohne Gegenstimme gefallen seien und diesmal so viele Stadtverordnete wie nie zuvor zur Jahresversammlung gekommen waren.