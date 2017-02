Nachfreude, schönste Freude...

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (eb/red) Im Rahmen eines Auftritts überreichte Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann zusammen mit dem Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Göttin, Bernd Karge, und dem Chefarzt der Kinderklinik im Städtischen Klinikum, Dr. Hans Kössel, den Potsdamer Klinikclowns einen Scheck in Höhe von 800 Euro. Die Spende wurde beim Brandenburger Weihnachtskino am Altstädtischen Rathaus vom 16. bis 18. Dezember 2016 gesammelt. Je 0,50 Euro pro verkauftes Getränk und Grillgut flossen in den Spendentopf. Das Klinikum Brandenburg rundet mit einer Spende den Betrag auf 800 Euro auf. Mithilfe der Spende werden weitere Auftritte der Klinikclowns im Klinikum Brandenburg finanziert.