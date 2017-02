artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Digitalisierung in der Automobil-Branche schreitet immer weiter voran: Kfz-Meister Marcus Bohlig berichtet, wie heute standardmäßig Motoren-Fehler am Laptop gefunden und Ersatzteile im Internet gesucht werden.

Wie sich der Werkstattalltag in den letzten Jahren gewandelt hat, zeigt schon die Arbeitskleidung. "Den bräuchte ich gar nicht mehr", sagt Marcus Bohlig, Werkstattleiter im Markendorfer Honda-Autohaus Bohlig, und meint seinen blitzeblanken, schwarzen Overall. Die Tage, an denen er ölverschmiert unter Autos hervorkroch, sind zu einer Seltenheit geworden. "Unsere Werkstatt ist mittlerweile fast genauso sauber wie der Kundenbereich", erklärt der Kfz-Meister. Möglich macht dies die voranschreitende Digitalisierung in der Automobil-Branche.

Wo 1988 sein Vater Dietmar noch an stinkenden Trabant-Auspuffen schraubte, werden heute an gleicher Stelle hochtechnisierte Wagen der japanischen Marke Honda gewartet, die praktisch mehr Computer als Auto sind. "Es gibt kaum noch mechanische Verschleißteile an unseren Fahrzeugen", erzählt Marcus Bohlig, der den Familienbetrieb zusammen mit seinem Bruder Karsten weiterführt. Vielmehr seien die Mitarbeiter in seiner Werkstatt verstärkt damit beschäftigt, Probleme in der Fahrzeug-Elektronik auszulesen und anschließend zu beheben. Nicht umsonst heißt der Ausbildungsberuf seit 2003 nicht mehr Mechaniker, sondern Kfz-Mechatroniker.

Die Entwicklung hin zu immer mehr digitaler Elektronik im Auto begann im Autohaus Bohlig bereits in den 1990er-Jahren. Damals wurde in den ersten Honda-Modellen ein elektronisches Steuergerät verbaut, das die Motorfunktionen überwachte. Mit den Jahren wurden es immer mehr: Heute stecken in einem Honda CR-V, dem Kompakt-SUV der Marke, bis zu 27 Steuergeräte - vom Fensterheber über das Navigationsgerät bis zum Antiblockiersystem zuständig für praktisch alles im Fahrzeug. Messen die Sensoren der Einspritzanlage beispielsweise eine Unregelmäßigkeit, springt im Wagen-Display die Motorkontrollleuchte an. Dann müssen Marcus Bohlig und seine Techniker den Fehler über die Fahrzeug-Schnittstelle mit einem Laptop auslesen. Allein die Diagnose-Technik kostet das Autohaus rund 6000 Euro an Leihgebühren pro Jahr.

Doch nicht nur die Wartung der Autos wird nach und nach digitalisiert, sondern der komplette Werkstatt-Alltag: Technische Handbücher müssen von den Konzern-Servern geladen werden; nach seltenen Ersatzteilen wird im Internet recherchiert. Kommt ein Kunde zur Inspektion, wird der Wartungsplan im Internet abgerufen. Eine Entwicklung, die noch nicht am Ende steht: "Künftig werden die Fahrzeuge automatisch mit den Werkstätten kommunizieren, wenn beispielsweise die Profiltiefe der Reifen abnimmt oder die nächste Öl-Inspektion ansteht", prophezeit Marcus Bohlig.

Die Grundvoraussetzung dafür ist jedoch eine schnelle, stabile Internetverbindung - und daran hapert es im Autohaus Bohlig in Markendorf. Soll etwa für einen Kunden eine umfangreiche Aktualisierung für das Navigationsgerät heruntergeladen werden, kann das momentan nur nachts erledigt werden, weil ansonsten der reguläre Werkstattbetrieb zum Erliegen käme. Wenn es schnell gehen soll, muss Marcus Bohlig sogar den Arbeitsplatz wechseln. "Dann fahre ich lieber nach Hause und ziehe mir die Daten auf einen USB-Stick."