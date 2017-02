Ein hellblauer Dagobert mit langem Schnabel

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Kunst an verschiedenen Orten, in verschiedenen Formen - mit dem Angebot "Mobiles Kunstatelier" lädt der Soziale Dienst der Arbeiterwohlfahrt seit Montag die Barnimer zum Mittun ein. Ein Airbrush-Workshop markierte den Auftakt, weitere Angebote folgen.

Gelungener Auftakt: Robert Schneider (l.) übt sich erstmals im Airbrushen, Steffen Siebensohn gibt Ratschläge. © MOZ/Hans Still

Der Bernauer Robert Schneider gehört zu den ersten Teilnehmern dieses neuen Angebotes. Es dauert nur kurze Zeit, bis er mit der Airbrush-Technik augenscheinlich sicher umgeht. Innerhalb kurzer Zeit entsteht ein Dagobert-Porträt. Der lange Schnabel gelingt dem Bernauer sehr gut, der hellblaue Farbton bleibt zunächst gewöhnungsbedürftig. "Wer zeichnen kann und in der Lage ist, dank Vorstellungskraft Bilder auf das Papier zu bringen, dürfte auch beim Brushen wenig Probleme haben", erklärt Kursleiter Steffen Siebensohn Grundlagen seiner Kunstrichtung. Siebensohn betreibt in Wandlitz eine auf Werbung und Aibrush spezialisierte Firma, früher gab er vielfach Kurse für Einsteiger. Er wurde von Veit Hitziger angesprochen, der einerseits als Projektleiter fungiert, andererseits als Bereichsleiter für den ambulanten Bereich der Awo Verantwortung in Bernau und Eberswalde trägt.

Hitziger erklärt die Idee hinter dem kleinen Projekt, das von der "Aktion Mensch" mit 5000 Euro gefördert wird. "Wir wenden uns an Menschen mit und ohne Behinderung, die an wechselnden Ort unkompliziert zusammenkommen können. Kern unseres Projektes ist der Gedanke, dass auch diese Menschen die Chance haben sollen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können."

Auf das Airbrushen fiel die Wahl, weil diese Kunst auch heute noch etwas Außergewöhnliches darstellt, wie Hitziger betont. "Wir haben uns bemüht, interessante Angebote zu finden. So bedrucken wir Tassen und T-Shirts, lernen einiges über die Grundlagen der Acrylmalerei und besuchen in Biesenthal einen Tattoo-Künstler.

Wer sich für die Angebote interessiert, sollte sich zwei Wochen vor dem Termin 03334 380123 bei Veit Hitziger anmelden.