78-Jährige findet nicht nach Hause

Bergfelde (OGA) Eine 78-jährige, an Demenz erkrankte Frau aus Bergfelde kehrte am Sonntag nicht von einem Spaziergang zurück. Die Polizei suchte die alte Dame mit Fährtenhund und Hubschrauber. Aufgelesen wurde sie schließlich von einer Polizeistreife in Birkenwerder. Das teilte die Polizei am Montag mit.