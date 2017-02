60 Jahre und ziemlich flexibel

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Zitehen (MOZ) 60 Jahre wird die Kita Knirpsenranch in diesem Jahr. 20 Kinder werden das im Sommer mit der ganzen Gemeinde feiern. Die hatte trotz Durststrecken bei der Auslastung immer an der Einrichtung festgehalten, die auch durch flexible Öffnungszeiten attraktiv bleiben will.

Es ist bereits dunkel in Groß Ziethen, als Anja Wiebke die Knirpsenranch aufschließt. Seit Herbst ist die 48-Jährige die Leiterin der Einrichtung und wird an diesem Abend von Kita-Urgestein Regina Becker (60) begleitet. Die beiden wollen einen Blick auf altes Foto-Material werfen und gemeinsam an der Vorbereitung des Jubiläums arbeiten. Das Ziethener Dorffest am 8.Juli steht ganz im Zeichen des runden Kita-Geburtstags. Dann sollen die Gäste mehr über das Haus erfahren.

1957 wurde der Kindergarten erstmals erwähnt. Die Jahreszahl ist im Gemeindeprotokoll vermerkt, das Regina Becker neben zahlreichen Bildern in ihrem Ordner zusammengetragen hat. "Damals war es noch ein Erntekindergarten und hatte nur von Mai bis Oktober geöffnet", erzählt sie. Erst 1976 sind Kinder und Erzieherinnen ins ehemalige Wohnhaus in der Kirchstraße gezogen, in dem die Einrichtung seither beheimatet ist. Dort habe sich früher auch das Bürgermeisterbüro befunden. Nach der Wende konnten sich die Knirpse im gesamten Gebäude ausbreiten.

1981 fing Regina Becker im Kindergarten an. Da sie eigentlich Verkäuferin gelernt hatte, wurde sie als Erziehungshelferin eingestellt und musste 1995 ihren Erzieher nachholen. Sie ist aus dem Haus nicht mehr wegzudenken und schwärmt von der Tätigkeit. "Ergreife einen Beruf, der dir Spaß macht und du brauchst dein Leben nicht mehr zu arbeiten", zitiert sie Konfuzius. Auf sie treffe das absolut zu, sagt sie. Auf alten Fotos ist die Erzieherin bei Kita-Faschingsfeiern als Scheich, Königin oder Pipi-Langstrumpf zu sehen. "Ja, bei Frau Becker war immer was los", sagt die Betreuerin, die das erste Jahr jeden Morgen mit der Schwalbe aus Luisenfelde anreiste. 1982 machte sie die Fahrerlaubnis und kam fortan mit dem Trabant.

Heute lebt die Erzieherin nicht mehr im Vorwerk. Stattdessen reist Kita-Chefin Anja Wiebke täglich von dort aus an. In Luisenfelde betreibt die gebürtige Mecklenburgerin mit ihrem Mann den Milchschafhof "Milchmädels". Die Leiterin ist morgens die Erste in der Ziethener Einrichtung. Um 6.30Uhr ist sie vor Ort. Wenn Eltern es wünschen auch schon etwas früher. Bis 17.30 Uhr können die Kinder im Haus betreut werden, sogar noch weiter in den Abend hinein. Möglich ist das durch das vom Bundesfamilienministerium aufgelegte Programm "Kita Plus", das die längeren Arbeitszeiten der einzelnen Erzieher vergütet. Dadurch lässt sich der Betreuungszeitraum ausdehnen. Die insgesamt drei Erzieherinnen, die sich zwei Vollzeitstellen teilen, arbeiten im Schichtsystem. Wobei der Früh-, Mittel- und Spätdienst nicht wechselt, sondern auf eine Person festgelegt ist. "Wir sind da, wenn uns die Familien brauchen", sagt Anja Wiebke.

Die Leiterin, die seit sechs Jahren als Erzieherin in der Kita arbeitet, hatte sich im vergangenen Jahr um "Kita Plus" beworben. Im September kam der Zuwendungsbescheid für das Programm mit den flexiblen Öffnungszeiten, das zunächst bis 2019 in der Knirpsenranch läuft.

Das steigert natürlich die Attraktivität des Hauses, das sich über mangelnden Zulauf derzeit nicht beklagen kann. 20 Kinder werden in der Einrichtung betreut. Auf 20 ist diese auch ausgelegt. Da habe es schon andere Zeiten gegeben. Als die Kita vor einigen Jahren eine Durststrecke mit nur sieben Kindern durchmachte, hatte es bereits Befürchtungen gegeben, sie müsse schließen.

Doch die 60-jährige Einrichtung genießt in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. Das Tief wurde überbrückt und ins Haus investiert. Für dieses Jahr sind 1000Euro für einen Wasserspielplatz in den Ziethener Haushalt eingestellt. "Die Gemeinde ist nicht nur auf dem Papier Träger der Einrichtung, sondern wir fühlen uns wirklich durchs sie getragen", beschreibt es Anja Wiebke. Auch die Eltern ziehen mit. Durch sie sei beispielsweise der Holzvorbau am Hintereingang entstanden, der der Einrichtung den Charakter einer echten Ranch verleiht - passend zur Kita auf dem Lande und zu den dort betreuten Kindern. Erst kürzlich sei eines von ihnen gefragt worden, ob es auch manchmal einen Bock habe. "Na klar", habe der Junge namens Konrad geantwortet. "Und einen Hammel haben wir auch", fügte er dann noch hinzu. "So etwas erlebt man nur auf dem Land", sagt Anja Wiebke.