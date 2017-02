Umweltministerium stärkt Rathausposition

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Agrar- und Umweltministerium sieht den "Bau einer Kindernachsorgeklinik in Strausberg grundsätzlich positiv und möchte das Vorhaben unterstützen". Das hat Ministeriumssprecher Hans-Joachim Wersin-Sielaff erklärt. Er reagierte dabei auf eine MOZ-Anfrage im Zusammenhang mit dem Planungsentwurf, nachdem sich der Komplex direkt an die vorhandene Bebauung anschließt und die Erschließung über den Amselweg erfolgt.

Der Ministeriumssprecher führte aus, dass nach seinem Kenntnisstand von dem Klinikprojekt Jenseits des Sees etwa drei Hektar Stadtwald betroffen seien. "Bei Gewährleistung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" werde in Abwägung der öffentlichen Interessen "unsererseits einer Waldumwandlung zugestimmt".

Die Märkische Oderzeitung hatte in ihrer Anfrage auch auf Anlieger verwiesen, die sich für einen Waldstreifen (etwa 50 Meter) zwischen Siedlung und Neubau zum gegenseitigen Schutz und die dort vorhandene Zufahrt über den derzeitigen Waldweg Turmgestell aussprechen würden.

Den erwähnten 50-Meter-Streifen sehe das Ministerium "eher kritisch", heißt es in der Antwort. Anders als die Stadt, nach deren Auffassung der besagte Streifen nicht mehr als Wald zählen würde, "wäre es wohl noch Wald im Sinne des Gesetzes", findet der Sprecher. Da die Randwirkungen bei so schmalen Streifen aber sehr groß seien, entwickele sich dort "kein Waldinnenklima, und die Wirkungen des Waldes wären somit stark eingeschränkt". Der Streifen wäre einfach zu schmal, um typische Waldfunktionen zu erhalten, heißt es weiter. Abschließend wird festgestellt, dass aus Sicht des Ministeriums der Baukörper der Klinik so nah wie möglich an den Siedlungsbereich heranreichen sollte, "um das kompakte Waldgebiet im Süden so groß wie möglich zu erhalten".

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat übrigens die Position der Stadtverwaltung gestärkt, indem sie auf MOZ-Anfrage feststellte, dass "grundsätzlich neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen" seien.