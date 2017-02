Hochwasser-Marken in den Dörfern

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) In Neutrebbin beginnen in dieser Woche die Vorarbeiten für die Hochwassermarkierungen. Darüber informierte Bürgermeister Werner Mielenz die Gemeindevertreter. Auf seine Idee hin hatte sich die Oderbruchgemeinde des Amtes Barnim-Oderbruch und Letschin bereit erklärt, das Kooperationsprojekt "Wasser im Oderbruch- Hochwasser 1947" zu unterstützen. Es sieht vor, dass an markanten Punkten in den Dörfern die Höchstwasserstände des Eishochwassers von 1947 mit blauen Aufklebern markiert werden. "Ähnlich der roten Aufkleber, die die Abschaltzeiten der Straßenlaternen markieren, sollen die Pegelstände von vor 70 Jahren markiert werden", erläuterte Werner Mielenz.

Jetzt sei auch der dafür gestellte Förderantrag bewilligt worden, so dass die Arbeiten vor Ort beginnen können. Vermesser werden zunächst die damaligen Höchststände in der Landschaft markieren, ehe dann die Aufkleber an markante Punkte kommen, so Mielenz.

Dabei komme es weniger darauf an, dass die Markierung direkt an die Fenster oder Mauern der Häuser geklebt werden. "Wir wollen schließlich auch den Durchfahrenden deutlich machen, in welcher Region sie sich gerade befinden", erklärt Mielenz. Bislange gibt es nur wenige solcher Marken im Oderbruch. So zum Beispiel neben der Schautafel am Neutrebbiner Gemeindebüro (Emaille-Tafel) oder an der ehemaligen Post in Bad Freienwalde (kleiner Findling).