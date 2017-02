Kletterprofis retten Eschen im Lennépark

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Eschen im Lennépark gehören zu den letzten Bäumen, deren Kronen noch vor Beginn der Nist- und Brutzeit am 1. März, umfangreich zurückgeschnitten werden. Christian Rau, Inhaber der Firma Schnittpunktbaum, und seine Kollegen arbeiten dabei ohne technische Hilfsmittel wie Steiger oder Hebebühnen - sie sind Baumkletterer. Durch den Rückschnitt um etwa 30 Prozent sollen die Bäume, die vom Schlauchpilz befallen sind, erhalten bleiben. Derartige Eingriffe sind ebenso wie Fällungen laut Bundesnaturschutzgesetz aus Vogelschutzgründen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar gestattet, erklärt Ricky Käks, Koordinator für Baumpflege und Baumkontrollen im Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen. Notwendige Pflegearbeiten zum Erhalt der Verkehrssicherheit seien aber ganzjährig möglich. In den vergangenen Tagen wurden bereits zehn gekappte Pappeln am Uferweg auf dem Ziegenwerder entfernt, deren Wurzelläufe verfault waren und die daher eine Gefahr für Spaziergänger darstellten. Letzte Baumfällungen sind an der Lichtenberger Straße geplant.