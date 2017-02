Meisterschaften, 700-Jahr-Feier und Beförderungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die erfolgreichen schießsportlichen Ergebnisse der Schützen, die Arbeitseinsätze am Schießstand und am Schützenhaus sowie die Teilnahme an anderen Veranstaltungen außerhalb der Schützengilde standen im Mittelpunkt des Rechenschaftsberichts von Thomas Kosanke, Präsident der Bad Freienwalder Schützengilde, bei der Jahreshauptversammlung. 28 Mitglieder waren dazu jüngst ins Schützenhaus gekommen.