MET-Abend mit Mett-Brötchen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Märchenhaftes aus New York flimmerte am Sonnabend über die Leinwand des Eisenhüttenstädter Filmpalastes. Mit Antonin Dvoraks "Rusalka" begann die zweite Hälfte der insgesamt zehn Übertragungen der Saison 2016/17 aus der Metropoliten Opera. Kinochef Stefan Kretschmer versprach vor Beginn der Übertragung faszinierende Klangwelten und den Genuss berühmter Melodien und fasste mit diesen Aussichten den Abend schon bestens zusammen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555666/

Die Mitarbeiter des Filmpalastes hatten in inzwischen gewohnter und von vielen Besuchern geschätzter Weise dafür gesorgt, eine besondere Atmosphäre für den Kino-Opernabend zu schaffen. Mit Freude begrüßten sie viele Stammgäste der MET-Reihe, zahlreiche sogar namentlich und mit persönlichen Worten. "Auch die 7. Saison wird wieder gut angenommen", freut sich Theaterleiter Kretschmer. Wenn er am 13. Mai zur letzten Aufführung in diesem Zyklus begrüßen wird, da ist er sich bereits sicher, kann er auch schon auf das Programm der nächsten Saison neugierig machen. Über weitere Angebote für Klassikfreunde wird gerade nachgedacht, blickt er in die Zukunft.

Mehr als 60 Opernfans erlebten dann die wohl erfolgreichste tschechische Oper, die großartigen Leistungen internationaler Gesangsstars und herrliche Kostüme und Bühnenbilder.

Für die Pausen hatten die Kinomitarbeiter wieder einen besonderen Imbiss vorbereitet. Abseits von sonst üblichen Kinosnacks gab es zum MET-Abend auch Mett-Brötchen.