Röstfrisch für eine Tasse

Strausberg (MOZ) Vor gut vier Jahren ist Florian Schmid-Lindner mit "Coffeepolitan" - Rösterei und Versandhandel - gestartet. Seine Geschäftsidee: Er packt den sortenreinen Kaffee portionsweise ab. Inzwischen stehen seine Produkte auch in Strausberg vermehrt in Verkaufsregalen.

Florian Schmid-Lindner macht sich erst einmal einen Kaffee. Dazu schüttet er den Inhalt eines Portionspäckchens in eine Tasse mit heißem Wasser: "Das ist gemahlener Kaffee, röstfrisch, kein Instant, keine Kapsel", wirbt er für seine Geschäftsidee. Er wartet an die fünf Minuten. Dann hat sich der Kaffee am Tassenboden abgesetzt. Die wenigen Krümel, die noch oben schwimmen, störten ihn nicht, sagt der gebürtige Münchener. Er empfinde sie vielmehr als "aromatisch, irgendwie angenehm".

An die drei Jahre hat Schmid-Lindner gebraucht, bis er seine Idee in die Tat umsetzen konnte - frisch gemahlenen Kaffee portionsweise abgefüllt in Sticks für jeweils eine Tasse. Und noch heute stößt er bisweilen auf Skepsis. "Hier ist alles Handarbeit", betont Schmid-Lindner, der die Sorten allein auswählt, den Kaffee selbst röstet und schließlich auch verpackt. Er macht das in einem Teil einer Halle an der Kastanienallee, auf die er eher zufällig gestoßen war.

Die Kaffeesorten - unterschiedlich in Säure und Koffeingehalt - holt er aus aller Welt. Anfangs waren es 15, derzeit so zehn bis zwölf. Mittelfristig sollen es eher mehr werden. Verkaufsschlager war von Beginn an die Kaffeeweltreise. Neun Sticks mit sortenreinem Röstkaffee aus neun Ländern - praktisch für Einsteiger, zum Preis von 5,99 Euro, um den Käufer auf den Kaffeegeschmack zu bringen.

Denn natürlich hat der 40-Jährige nicht nur Sticks im Angebot. Gemahlen oder in ganzen Bohnen, der Internet-Kunde hat mittlerweile die Qual der Wahl. Wer etwas tiefer in die Tasche greift, kann sich oder seine Lieben auch mit dem Premium Geschenkkoffer mit Zubereitungsset für zwei Personen zum Preis von 49,50 Euro erfreuen.

Nach den ersten beiden Jahren, in denen es ruhig besser hätten laufen können, sei Weihnachten 2015 im Online-Geschäft der Durchbruch gekommen, berichtet Schmid-Lindner: "Da hätte ich fünf Mitarbeiter einstellen können." Bislang hat er seinen Ein-Mann-Betrieb aber nicht erweitert, auch wenn es Schritt für Schritt vorangeht.

Im E-Center im Handelscentrum kann man seine Strausberger Mischung schon eine Weile kaufen. Seit Ende vergangenen Jahres sind auch vier Filialen von Kaufland hinzugekommen, auch die jüngst umgebaute in Strausberg.

Dass die Gastronomen der Region bis auf drei Ausnahmen für den Kaffee aus Strausberg nicht zu begeistern sind, kann er nicht recht nachvollziehen. Aber Schmid-Lindner ist auch da hoffnungsfroh.

Mehr unter www.coffeepolitan.de